La TV en Estados Unidos se viste de luto: Confirman el deceso del presentador Jerry Springer a los 79 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este jueves 27 de abril, los medios de comunicación en Estados Unidos se 'colapsaron' al enterarse sobre uno de los deceso que más ha conmocionado a la audiencia, pues se conformó que tras meses de haberle dado batalla al cáncer, el presentador de televisión Jerry Springer había perdido la vida a los 79 años de edad al interior de su dominico en Chicago.

De acuerdo con la información oficial, el presentador quien además era de los más populares y hasta polémicos, había desarrollado anteriormente una "breve enfermedad"; sin embargo, el portal de noticias TMZ no solo confirmaba el deceso, sino que además remarcó que en realidad dicho diagnóstico era cáncer de páncreas que en pocos meses le arrebató la vida. Luego de revelarse tal suceso, en un comunicado de prensa oficial se reveló:

La capacidad de Jerry para conectarse con la gente fue la base de su éxito en todo lo que intentó, ya fuera política, transmisiones o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o una palabra. Es insustituible y su pérdida duele inmensamente, pero los recuerdos de su intelecto, corazón y humor perdurarán".

Por 27 años, el hoy finado presentador estuvo al frente del programa The Jerry Springer Show el cual llegó a superar en varias ocasiones la audiencia de la periodista Oprha Winfrey, dejándolo como uno de los más memorables en la industria aunque también causaba polémica por abordar temas políticos llevando a la audiencia a dividirse en varias ocasiones.

Cabe destacar que previo a ser uno de los rostros más populares hasta 2018 que su programa estuvo al aire, se había desempeñado como alcalde de Cincinnati, lo que respeto su interés por ser miembro del Congreso de estados Unidos y hasta gobernador de Ohio; sin embargo, la oportunidad no se presentó pero sí la de estar al aire por más de dos décadas.

Si bien The Jerry Springer Show marcó un hito en la televisión estadounidense, cuando este salió del aire diversos productores le dieron la oportunidad de encabezar un nuevo segmento que no tuvo la recepción esperada. Antes de dejar de aparecer a cuadro, Sringer participó en el programa The Masked Singer, siendo esta la última vez que se supiera de él antes de confirmarse su deceso.

El programa de Sprinter se caracterizaba por abordar temas de interés entre la ciudadanía, lo que de inmediato lo llevó a ser considerado pionero de la telebasura ya que, al ser un espacio de talkshow, había temas polémicos y hasta golpes, lo que también atribuye a su éxito pues los invitados solían ser ciudadanos de bajos recursos que exponían sus temas personales delante de toa la nación.

