¿Luto en la dinastía? Stephanie Salas estremece a Televisa al dar dura noticia sobre la familia Pinal

Ciudad de México.- La querida actriz mexicana Stephanie Salas dejó sin palabras a miles de televidentes de Televisa debido a que este jueves 27 de abril apareció en el programa Hoy compartiendo una difícil noticia sobre la dinastía Pinal. Como nunca antes, la también cantante contestó a los reporteros cuál es el peso de ser parte de una de las familias de artistas más importantes de México y su contundente respuesta dejó en shock.

La talentosa mujer nacida en CDMX comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde muy joven, actuando en telenovelas como Al filo de la muerte y Baila conmigo, además de que también ha sido parte de TV Azteca en los melodramas El candidato y Agua y aceite. Sin embargo, algunas veces los medios solo la reconocen como nieta de doña Silvia Pinal o hija de Sylvia Pasquel, además de que en otras ocasiones la llaman como la madre de Michelle Salas, primogénita del cantante Luis Miguel.

Y aunque muchos desearían que su familia tuviera renombre, en su reciente aparición en el matutino de Las Estrellas Salas que ha ella no le agrada tanto y dijo que es complicado pertenecer a una dinastía como la Pinal: "O sea, sí formo parte de un matriarcado, pero de repente no me involucro en todo lo que hay alrededor, porque pues es mucho". La actriz después se pronunció directamente sobre los escándalos que ha enfrentado su familia y dijo que ella es ajena a muchos de ellos:

Parte de la dinastía Pinal

Cada quien tiene su vida, y hay situaciones familiares, y se convierte una cosa como que todos tenemos que responder por los hechos del otro, y de lo que hizo este o el otro", explicó en entrevista para el programa Hoy.

Y de forma tajante, Stephanie expresó su deseo de no ser tan relacionada con 'Las Pinal': "De repente también hay que saber entender que sí, es mi sangre, yo crecí ahí, pero llega el momento en donde todos crecemos y nos separamos, tenemos un camino distinto". Por otra parte, la artista de 53 años expresó su deseo de lanzar un libro en el que mostrará fotografías que han tenido un significado especial a lo largo de su vida.

Los reporteros le preguntaron si incluirá a Luis Miguel, padre de su hija mayor, y así respondió: "Yo creo que no hay nada que esconder en esta vida, lo que salga, que salga, y que no sea tampoco tan rebuscado ¿no?, a lo mejor me brinca por ahí, ¡ay pues qué padre!, y si no pues también, no importa. El libro abarca fotos que tomaba mi mamá conmigo de bebecita, con mi abuela, mi familia, hasta donde me lo permitan, porque a lo mejor hay alguien que no quiera una foto".

Por último, la intérprete manifestó que dentro de sus planes por ahora no está contemplado dar un paso más en su relación sentimental con Humberto Zurita, en la cual dijo sentirse plena: "No me gusta forzar las cosas, creo que me adelantaría, estamos ya como en el postre, obviamente hoy mi señor, claro que me complementa, por supuesto que me hace muy feliz, obviamente, y es una etapa de mi vida que vivo en plenitud como mujer, estar al lado de un hombre maravilloso".

