¡Pleito en Televisa! Sin pelos en la lengua, Bárbara de Regil pone en su lugar a Ferka: "Quiere foco"

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa acaba de haber un fuerte pleito, debido a que en una reciente entrevista la reconocida y muy polémica actriz, Bárbara de Regil, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta, pues sin pelos en la lengua no dudo en poner en su lugar a la también famosa actriz y reconocida presentadora, Ferka, afirmando que ella hablaba sin sentido pues solo "quiere foco".

Como se sabe, en el 2020, María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, se lanzó en contra de Regil, debido a que señaló que no debería de dar clases en línea para mantenerse en forma con su curso de ejercicios funcionales, pues afirmó que debería de tener una certificación en esta disciplina deportiva, siendo una de las muchas detractoras que tuvo la mencionada actriz que siempre da de que hablar.

Y ahora, después de casi tres años de estos comentarios, la actriz en una entrevista con Mara Patricia Castañeda retomó la polémica y afirmó que sigue pensando de la misma manera que en aquella ocasión, por lo que la noche del pasado miércoles 26 de abril durante el estreno del filme que grabó para ViX, de nueva cuenta la prensa le cuestionó sobre este pleito a de Regil, quien fue muy contundente al señalar que no le tomaba atención.

Bárbara responde a Ferka. Internet

Mira, nuevamente cuando no te voltean a ver, hablas de otra persona para que te volteen a ver, o sea yo nunca hablo de Ferka, yo he trabajado con ella como con muchas, de ahí en fuera yo no salgo y ataco a nadie, que porque sí, que porque no. Ella no sabe mi historial, no sabe mi vida, no sabe qué he hecho, no sabe en qué me he dedicado en mis tiempos, eso es salir y abrir la boca", aseguró Bárbara.

De igual forma, señaló que ella estaba echando en costal roto las declaraciones que dio la famosa exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a que solo piensa en aquellas personas en las que les puede ayudar en algo para verse y sentirse mejor, afirmando que: "Eso es lo que me importa, que a las mujeres las motivo, o sea que salen, hacen ejercicio, eso es lo único que me importa de ahí en fuera que hablen".

Finalmente, declaró que nadie conoce de su pasado y si es que ella comenzó a dar estas clases es debido a que ella "empezó una cosa conmigo de verme al espejo y yo los dientes, las orejas grandes y yo 'Ah, qué me importa' y empecé y de repente ya como que me amo un montón. Me vale mad… a mí no me importa lo que diga de mí, lo tomo de quien viene, quién lo dice, o sea toda la gente que es redes sociales, es gente que está atrás de un teléfono que no conozco".

Fuente: Tribuna del Yaqui