Si amaste 'Wednesday' prepárate, porque este estilo de vestido es para ti y arrasará en verano 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 23 de noviembre, Netflix junto a Tim Burton y Jenna Ortega hicieron su propia y arriesgada adaptación de Los Locos Adams, aunque esta vez estaría enfocada en 'Merlina' o 'Wednesday', así como en la forma en la que ésta debe lidiar con su ingreso a la Academia Nevermore, al mismo tiempo en el que intenta resolver una serie de crímenes que ocurren en el instituto.

Tras el estreno de Merlina, el mundo enloqueció (en el buen sentido) y los videos de personas replicando la coreografía que Jenna Ortega creó para su personaje, no se hicieron esperar. Prácticamente en todo TikTok y YouTube se podía escuchar en bucle el tema de Goo Goo Muck o la edición creada en redes sociales con el tema de Lady Gaga, Bloody Mary. Es por esta razón que, si tu eres un gran fan de la serie de Wednesday, entonces prestes atención porque esta nueva tendencia es para ti.

De acuerdo con algunos informes, algunas firmas de moda han respaldado el regreso de los minimal black dress, es decir, el uso de los vestidos negros, los cuales, presentarán gran fuerza para este verano del 2023. Y es que, según algunos datos, casas de moda de gran escala como Gabriel Hearst, Saint Laurent o Ferragamo recurrieron nuevamente a esta clásica prenda en sus pasarelas de verano 2023.

Los vestidos negros se usarán con fuerza para este verano 2023

Si bien, esta temporada del año se caracteriza por el uso de colores vibrantes como el rojo, amarillo, naranja, rosa, azul eléctrico, entre otros, la propuesta del negro podría desencajar un poco, pero la realidad es que esto no es del todo cierto. Este tono es el más elegante y versátil de la paleta cromática, por lo que no es de extrañarse que se imponga como una de las tendencias más fuertes para el verano.

Los vestidos negros se reinventan con diseños frescos, ligeros y sofisticados que se adaptan a cualquier ocasión y estilo. Por otro lado, el negro es un color que favorece a todas las siluetas y tonos de piel, además de ser fácil de combinar con otros tonos y accesorios. Un vestido negro puede ser la prenda ideal para ir a la oficina, a una fiesta, a una cita o a un paseo por la ciudad. Solo hay que saber elegir el modelo adecuado y los complementos que lo realcen.

Los diseñadores comienzan a apostar por un estilo minimalista

Por ello mismo es que esta prenda ha protagonizado diversas pasarelas y hasta algunas estrellas de la talla de Jennifer Lawrence lo han utilizado en estos días. Y.... ¿de qué manera podrías utilizar este tipo de ropa? La realidad es que no importa, porque hay miles de estilos que seguro se encajarán a ti, ya a sean largos y vaporosos, cortos y ajustados, con transparencias, volantes, encajes o bordados, el negro se convierte en el aliado perfecto para crear looks impactantes y atemporales. Así que, no dejes de sacar a tu 'Merlina Adams' interna en este verano.

Fuentes: Tribuna