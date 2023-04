Alejandro Camacho se sincera en 'Hoy' e impacta a Televisa al hacer polémica confesión de su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el reconocido y muy querido actor de novelas y teatro, Alejandro Camacho, recientemente acaba de sincerarse en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en el cual acaba de dejar totalmente impactados a todo Televisa, debido a que realizó una polémica confesión sobre su vida profesional y privada, siendo muy contundente al momento de responder a rumores sobre esta.

Como se sabe, Camacho tiene más de 30 años formando parte de la empresa del Ajusco, en donde ha brillado con su talento actoral en grandes melodramas, tales como lo han sido Cuna de Lobos, Secreto de Amor, Para Volver a Amar e Imperio de Mentiras, entre muchas otras más, además de también haber formado parte de varias obras de teatro, más recientemente con La Virgen Loca y otros filmes.

Ante esta increíble lista de proyectos, que han sido sumamente exitosos y han marcado un antes y después de su carrera, por lo que han comenzado a correr rumores respecto al hecho de que este sería "millonario", que tendría una vida llena de lujos y que no tendría la necesidad de estar trabajando actualmente, debido a este motivo, incluso se reveló que la cantidad de su fortuna actual sería verdaderamente impresionante.

Alejandra Camacho. Internet

Ante este hecho, el famoso actor en una entrevista en exclusiva para el matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez, recientemente decidió aclarar todo respecto al tema de lo que se dice sobre su fortuna, señalando que no tenía ningún problema en expresar que no tiene toda esa cantidad de dinero que se especulaba, afirmando que todo era mentira y solamente se hablaba por hablar.

Ante este hecho, el famoso histrión mencionó que no solo él, sino que "Los actores no somos millonarios", declarando que él no hace lo que hace por dinero, y que no es que tenga mucho dinero, sino que constantemente se mantiene activo, afirmando que "Me gusta mucho mi profesión y disfruto mucho de hacerla", destacando el hecho de que seguiría trabajando y dando lo mejor de él para entretener al público.

Finalmente, respecto a sus proyectos actuales, mencionó que afortunadamente tiene la energía para continuar en los melodramas y las puestas en escenas, por lo que seguiría trabajando en ambos, incluso destacó que si se tiene la oportunidad regresaría a la radio pues era algo que también le apasionaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui