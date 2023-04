Alerta en la corona: A días de la coronación de Carlos III, Mhoni Vidente advierte sobre esta tragedia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo 6 de mayo, los ojos del mundo entero estarán pendientes de lo que ocurra en la Abadía de Westminster en Londres, pues será el escenario en que Carlos III, hijo de la finada Reina Isabel II y el príncipe Felipe de Edimburgo se convierta, ante los 'ojos de Dios' en el rey oficial de Inglaterra y no solo eso, sino que además su esposa, Camila Parker será coronada también debido a que es la Reina Consorte; sin embargo, mientras el Palacio de Buckingham alista cada detalle, la astróloga Mhoni Vidente advirtió sobre este peligro.

La pitonisa se sabe, suele hacer predicciones de famosos y hasta acontecimientos relacionados con fenómenos naturales que, desafortunadamente se han cumplido, por lo que ahora a días de este importante evento, ha llamado la atención que aborda el presunto suicidio de un miembro de la familia real, lo que puede opacar este nuevo reinado que para muchos de los ciudadanos ingleses representa un cambio inclinado a la modernidad, pues Isabel II estuvo en el poder por 70 años.

El nuevo rey de 74 años de edad destacó la pitonisa, podría no ser capaz de aguantar el peso de toda una nación y por ello, su reinado sería muy corto, no por deceso como sucedió con su madre, sino porque él podría abdicar a la corona y con ello, pasarle el mando al Príncipe William, convirtiéndolo no solo en un monarca más joven, sino hasta más capaz. Esto a su vez, convertiría a Kate Middleton en la nueva Reina.

Luto podría opacar el reinado

En ese sentido, la astróloga más famosa de México también adelantó que la muerte podría rondar por los pasillos del Palacio de Buckingham, pero lo mas alarmante es quien podría abandonar el plano terrenal es el Principe Harry, hijo menor del monarca y de la finada Princesa Diana. Cabe resaltar que el royal asistirá a la coronación pero lo hará sin su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Harry sí va a ir, pero Meghan, su esposa, no. Ya están en trámites de divorcio, ya están hablando de separación, ya saben que Meghan está saliendo con alguien más".

Por estas declaraciones, fue que Mhoni auguró una difícil etapa para la vida del príncipe Harry quien podría atentar contra su vida, siendo además sinónimo para que su padre declinara a la corona y con ello, empezar una nueva era para Inglaterra. En el reciente libro del royal titulado 'Spare', abordó lo difícil que ha sido su vida en temas de depresión y hasta consumo de drogas, factores que de cumplirse, harían a la vidente acertada en este aspecto.

Invitaciones listas

A pesar de las declaraciones de Mhoni Vidente, el Palacio de Buckingham difundió la que es la invitación oficial para la coronación de Carlos III, misma que fue enviada desde principios del mes de abril a todos los considerados para el magno evento, no solo miembros de la realeza, sino también políticos de todo el mundo, lo que supone que México sea uno de los presentes aunque en este caso, el documento pudo haber sido dirigido al canciller, Marcelo Ebrard.

La invitación deja ver colores muy llamativos además del escudo del actual rey. Con la simulación de haber sido hecha a mano, se informó que fue un diseño de Andrew Jamieson, quien se enfocó en remarcar no solo la fecha en que será ungido, sino también por hacer un guiño a la primavera, lo que representa un cambio radical en la corona británica. La invitación se sabe, fue enviada a un total de dos mil personas.

Fuente: Tribuna / Instagram