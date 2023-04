Luego de varios rumores, Yolanda Andrade 'rompe el silencio' y habla de su estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Yolanda Andrade rompió el silencio a través de sus redes sociales, esto luego de que aseguraran que la originaria de Culiacán no se encontraba en buen estado de salud, al afirmar que ella no se sentía bien por el momento, aunque no detalló lo que le pasaba, es por ello que se tendrían que esperar a que ella diera un comunicado donde confirme lo que dicen de ella.

En su mensaje, Andrade relató que "ayer no fue un buen día", a lo cual de inmediato se prendieron las alertas, por lo que no pudieron faltar los buenos deseos de algunos de sus amigos y compañeros del medio del espectáculo, tales como Kuno Becker, María León, Manolo Carlo, Burro Van Rankin, Arturo Elías, Danna García, Jerry Bazúa, entre otras más personalidades que están al pendiente.

Muchas gracias por su amor. Ayer no fue un buen día. Pero hoy, gracias a Dios, estoy mucho mejor... gracias por sus buenos deseos, de corazón, Yolanda Andrade", escribió.

Estos rumores surgieron luego de que el periodista Jorge Carbajal, gran amigo de Yolanda, comentó en su canal de YouTube de Productora 69 que la sinaloense estuvo muy cerca de perder la vida, esto producto de una hemorragia, la cual afortunadamente pudo controlarse, aunque para entonces ella no quiso hablar nada del tema, al ponerlo en privado, es por ello que ahora sorprendió con sus declaraciones en redes sociales.

Le encontraron un tumorcillo en la cabeza", dijo Carbajal.

Además agregó que se le descubrió un tumor, del cual quieren investigar si es maligno, es por ello que se encuentran en tratamientos y revisiones, pero afortunadamente de otras partes del cuerpo ha salido bien, a lo que lo único extraño es una bolita en la cabeza, por lo que especialistas ya estarían trabajando para conocer que ocurre, mientras que la presentadora no ha querido decir nada al respecto.

Por su parte, Ramsés Vidente compartió en sus redes sociales un video en el que afirma que la conductora podría ser víctima de una brujería, por lo que le pidió que tuviera mucho cuidado pues además se habla de que podría tratarse de una exnovia, "¿Quién será? Será alguien muy salvaje... ¿Quién será? Macumba... mejor no digo nada".

Fuente: Tribuna