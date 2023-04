Mary Boquitas hunde a Gloria Trevi y revela la desgarradora petición que le hizo a Sergio Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios del milenio, un fuerte escándalo cimbró a la farándula, el cual más tarde sería conocido como el caso del Clan Trevi-Andrade, el cual involucraba a una de las cantantes mexicanas más famosas de la historia reciente, Gloria Trevi, así como también incluía a su manager, el infame Sergio Andrade y a la cantante, Mary Boquitas. A 20 años de estos eventos, la ahora conocida como María Raquenel, decidió contar la misma historia, aunque ahora sería desde su perspectiva.

Como algunos recordarán, durante la época de los años 80, Gloria Trevi se encontraba labrando una exitosa carrera musical e incluso lanzó algunas películas como Pelo suelto, Zapatos viejo y Una papa sin catsup; sin embargo, detrás de toda esa rebeldía, la famosa y sus compañeras: Karina Yapor, Sonia Ríos, Karla, Karola y Katia de la Cuesta, Tamara Zúñiga, Liliana Regueiro y Wendy Castelo, habrían sido víctimas de su manager, Sergio Andrade, quien habría abusado de ella en diversas ocasiones. Una vez que esto salió a la luz tanto la cantante de Vestida de Azúcar, como Mary Boquitas y el representante fueron a prisión.

Mary Boquitas lanza su podcast: 'En Boca Cerrada'

Este caso escandalizó a México, por lo que se hicieron documentales y diversos programas de televisión se dedicaron a cubrir lo que presuntamente habría ocurrido en los años que Andrade sometió a todas las jóvenes. A 20 años de estos eventos, Mary Boquitas decidió lanzar su propio podcast, En boca cerrada, en donde narraría todo lo que ocurrió desde que conoció a Andrade hasta que fue detenida en Brasil junto a Gloria Trevi.

La cantante recordó que antes de casarse con Sergio, éste le habría prometido llevarla a Nueva York de Luna de Miel, pero a cambio de esto, él la llevó a vivir con su mamá para que le enseñara a limpiar y a cocinar tal y como él le gustaba, mientras que la noche de bodas fue descrita como un verdadero infierno, puesto Andrade la habría golpeado y violentado, mientras le decía que la maltrataba por su bien, para convertirla en alguien "perfecta".

Me convertí como un robot, un zombie. Simplemente dejé de pensar. Incluso empecé a desearlo. Tras los golpes, me quedaba esperando el premio, y ese premio eran sus caricias. Y poco a poco, de la manera más extraña y retorcida aprendí a disfrutar de la intimidad", declaró la famosa

Mary Boquitas reveló que Doña Justina, madre de Sergio, era consciente de lo que ocurría, pero no intervino, aunque después comenzó a defenderla. De manera paralela, Gloria Trevi llegó a sus vidas, cuando ingresó a Boquitas Pintadas, Raquenel declaró que vio en la famosa a una amiga, por lo que le confesó que se había casado con Sergio, a lo que ella reaccionó extrañada, pero le guardó su secreto, aunque la realidad es que la cantante de Psicofonías de Amor también mantenía una relación con Andrade.

María Raquenel comenzó a sospechar de esto al encontrar cabello de Gloria en su cama, por lo que en algún momento se armó de valor para cuestionar a Sergio, quien de manera burlona le respondió: "¿Y tú que creías que era tu amiga, verdad? Esto te pasa por no obedecerme, te pedí que no le contaras a nadie lo nuestro y le contaste a ella, así que mira cómo te salió tu traición". Presuntamente, Mary Boquitas, lejos de molestarse por esto, solo le pidió que no golpeara a Gloria, así como lo había hecho con ella.

No la vayas a tratar como a mí, no le vayas a pegar como a mí

