"Me vale mad...": Tras años en TV Azteca, Bisogno filtra íntimo secreto en VIDEO ¿y sale del clóset?

Ciudad de México.- El famoso conductor y actor Daniel Bisogno, quien cuenta con 26 años de carrera en TV Azteca, de nueva cuenta se encuentra en medio de la controversia debido a que en su reciente aparición en el canal de YouTube Pinky Promise hizo fuertes declaraciones y se confesó como nunca antes. ¿Salió del clóset? Como se recordará, el también locutor de radio en diversas ocasiones ha enfrentado rumores de una supuesta homosexualidad.

El presentador del programa Ventaneando, a donde se integró desde el año 1997, ha sido sacado del clóset en varias ocasiones por la revista TVNotas en varias ocasiones y luego de haber destapado su ruptura con el joven Jesús Castillo, hace algunas semanas mostraron que Dani ya tenía nuevo novio llamado Axel, quien tiene 25 años de edad y es arquitecto. Es importante resaltar que el famoso nunca ha admitido su supuestas preferencias homosexuales.

Este jueves 27 de abril 'El Muñe' fue invitado del programa virtual de Karla Díaz y durante una de las secciones tuvo que responder a incómodas preguntas del público. Uno de los 'Pinkylovers' cuestionó al conductor sobre qué asumía el público de él y que no era verdad y respondió de forma contundente: "Me vale madr..., lo que le digas a la gente de todas formas no te va a creer, lo que le platiques y le cuentes de todas formas cree que es lo contrario", expresó.

Daniel afirmó en la transmisión que él seguirá siendo feliz sin tener que dar explicaciones a nadie, lo cual los usuarios creen que es una dura indirecta a los rumores de ser gay, y afirmó que lo único importante es que es un gran padre y un buen ser humano: "La verdadera inclusión es no tocar temas ni de tipo sexual ni de orientación porque eso es discriminarte a ti mismo. La gente va de la puerta de su cuarto y no al revés y lo importante es que cada quien haga lo que quiera. ¿No sé qué quieren que les explique de que o por qué? No está en mis planes hacerlo y seguiré viviendo mi vida felizmente".

Lo más importante en la vida es hacer lo que se te pegue la gana, divertirte y no tienes por qué dar explicación de nada a nadie", dijo sincero.

El famoso de 49 años, quien ha tenido parejas del medio como Andrea Escalona y Mariana Ochoa, posteriormente hizo una inesperada confesión que dejó sin palabras a toda la audiencia. Bisogno se sinceró sobre cuáles han sido todas sus cirugías y contó que se sometió a una en la retaguardia pero no para aumentársela, sino por un padecimiento muy inusual: "Una fisura en el chimuelo, no solamente por cochino sino por una cac.. que venga de tamaño copioso", relató.

Sí, Daniel compartió que durante al menos 3 años creyó tener hemorroides y vivió un calvario pero finalmente se enteró que tenía una fisura en su parte trasera y cuando lo operaron pudo aliviarse: "Tuve que ir al proctólogo porque tres años poniéndome pomadas tenía que hacer el programa de radio acostado y Ventaneando también me lo aventé acostado", compartió el conductor. Entre otros temas, Bisogno también platicó algunas metidas de pata que ha tenido al aire, además contó como llegó a Ventaneando y la propia Pati Chapoy lo exhibió por haber llegado muy mal vestido en su primer día de trabajo.

