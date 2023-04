¿Pleito en Televisa? Alessandra Rosaldo lanza recadito a Victoria Ruffo y la ex de Derbez le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la familia de Eugenio Derbez se encuentra en medio de la polémica debido a que en una reciente entrevista Alessandra Rosaldo envió un recadito a la exesposa del actor, Victoria Ruffo, y esta le respondió de forma contundente a través de diversos medios de comunicación. La controversia comenzó cuando el intérprete de 61 años mencionó que sí le había dado el pésame a la 'Queen de las novelas' por la muerte de su madre.

Sin embargo, la primera actriz de Televisa de inmediato desmintió al padre de su hijo José Eduardo Derbez y a la esposa actual, asegurando que ninguno se comunicó con ella para expresarle su apoyo ante la partida de doña Guadalupe Moreno Herrera. Pero en un reciente encuentro con la prensa, Alessandra explicó por fin que fue lo que sucedió con esta situación y si es verdad que enviaron el pésame a 'La Ruffo'

¿Qué te puedo decir?, cuando supimos la noticia, porque José Eduardo nos lo hizo saber a toda la familia, todos expresamos nuestro más sentido pésame y nuestro dolor, y sabe que la acompañamos y eso espero que lo sienta de manera extensiva", comentó la intérprete.

Victoria sufrió la muerte de su mamá

Al ser cuestionada con respecto a si se comunicó directamente con Victoria para externarle su pésame, la integrante de Sentidos Opuestos destacó: "Yo no tengo el teléfono de Victoria, la he visto una sola vez, pero por supuesto que siento profundamente el terrible momento y el triste momento por el que está pasando". Al enterarse de estas declaraciones, Ruffo no se pudo quedar callada y respondió de forma contundente a Rosaldo.

Durante la conferencia de prensa de la obra Los amantes perfectos, la actriz de novelas como La fiera, Simplemente María, Pobre niña rica, Vivo por Elena y La Madrastra escuchó parte de la respuesta de Ale sobre el delicado tema y sin inmutarse respondió: "Pues si debe de tener mi teléfono por medio de José Eduardo, y creo que sí me mandaron el pésame, pero José Eduardo ya ves que es bien discreto y entonces no me dio nada".

Posteriormente Vicky relató que comprende que es difícil entablar comunicación en un momento como estos: "Bueno está bien, siempre dar el pésame es un poco difícil y uno no sabe qué hacer o qué decir". Finalmente, la esposa del exgobernador Omar Fayad reiteró su disposición para participar en una temporada del reality De viaje con los Derbez, no sin antes lanzar un feroz dardo a Eugenio, con quien tiene una pésima relación.

Si me invitan a los Derbez yo voy con mucho gusto, el punto es que no les va a caer muy bien, esa es una, pero pues yo encantada de la vida" declaró.

Como se sabe, Ruffo ha declarado en diversas ocasiones que Eugenio la engañó cuando eran pareja. La actriz ha señalado que el patriarca de la familia Derbez la humilló en una supuesta boda que él organizó con sus amigos, donde la disfrazaron de novia y usaron un falso comediante. Además hace unos días la 'Queen de las telenovelas' tachó al productor y actor mexicano de ser una persona sumamente "imprudente".

