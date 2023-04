Pleito en Televisa: Tras guerra con Christian Estrada, Ferka lanzaría polémico mensaje contra su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que en Televisa siguen vigentes los fuertes pleitos en las rede sociales, debido a que después de una guerra mediática con su expareja, Christian Estrada, la famosa presentadora y querida actriz, Ferka, recientemente volvió a llamar la atención con un polémico mensaje que se dice es una indirecta contra su ex, al cual habría tachado de ser una "víbora", impactando a todos.

Como se sabe, en septiembre del 2022 los exparticipantes de Inseparables comenzaron con rumores de que estarían separados y su reciente compromiso se habría disuelto, lo cual ella confirmó poco después en el programa Hoy, afirmando que lamentablemente las cosas no pudieron solucionarse, aunque poco después señaló que se dio debido a maltrato emocional y por el hecho de que su suegra la habría ofendido y él no habría hecho nada para evitarlo.

Momento desde que los ataques no han parado de cesar, especialmente por él, quien fue acusado de tratar de robarse a su hijo, además de que en el programa Siéntese Quién Pueda señaló que tomó dichas medidas de forma desesperada pues ella le estaría pidiendo cuatro mil dólares mensuales de manutención, afirmando que al no poder pagarla le están negando la oportunidad de ver y estar con su hijo, además de que le envió un mensaje en el que le suplica que "piensa en el niño, no pienses en ti, estuvimos enamorados, sí, hay que hacer lo mejor para el niño".

Ferka y Christian

Tras este hecho, la exintegrante de Guerreros 2020 a través de un comunicado en directo de su cuenta de Instagram, esta le respondió afirmando que era falso que ella estuviera pidiendo esa cantidad de dinero, pero que sí le pidió más de lo que le ofreció al mes, dado a que tenía muchos más gastos que cubrir de su hijo, señalando que tampoco estaba buscando que él le pagara nada a ella, sino que se hiciera responsable del pequeño en común.

Ahora, parece ser que las cosas siguen tensas y volverían a comenzar la guerra de dimes y diretes en las redes sociales, debido a que a través de su cuenta de Twitter, la reconocida actriz dejó un mensaje que se cree es en contra de este, debido a que dice que una serpiente no cambia verdaderamente, sino que en realidad cuando cambia de piel es solo para convertirse en una mucha más grande.

Una serpiente solamente cambia de piel, para convertirse en una más grande", expresó en redes.

Aunque ella no ha mencionado respecto al por qué es que compartió este mensaje, sus miles de seguidores le adjudicaron este mensaje al polémico actor, el cual hasta el momento no se ha pronunciado respecto a esta aparente indirecta, que ha estado dando mucho de que hablar, pues mientras que unos la apoyan y le señalan que tiene razón, hay quienes le piden que no le de más importancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui