¿Quieres lucir más 'aesthetic'? Descubre qué prendas puedes utilizar para seguir esta nueva moda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que, cada vez que abres alguna red social como TikTok, Instagram y hasta en YouTube, te encuentres con contenido que habla sobre la moda 'aesthetic' y si tienes más de 30 años y no cuentas con una hermana menor, es posible que no entiendas precisamente de qué se trata esto, en cambio si te encuentras al inicio de tu veintena, seguramente eres un maestro certificado y comprendes de qué va dicha corriente. En el caso de que estés en el primer grupo, no te preocupes, que en las siguientes líneas te enteras.

La moda 'aesthetic' es una tendencia que se ha ganado gran fama en redes sociales, especialmente en en las anteriormente mencionadas. Consiste en crear un estilo completamente personal y se basa en el uso de prendas atractivas, es por ello que la palabra 'aesthetic' se traduce como 'estética', pero no se refiere a una sola estética, sino a una variedad de corrientes que convergen con los estilos: vintage, minimalista, grunge, soft, cottagecore, dark academia, entre otras.

La moda 'aesthetic' puede aplicar en diversos estilos

En caso de que estés buscando lucir lo más 'aesthetic' posible, debes tomar en cuenta que, lo importante, es utilizar prendas que se adapten a tu personalidad y gustos, mimas que podrás combinar con accesorios que reflejen esa estética interna. Un ejemplo de ello aplica si te gusta la aesthetic vintage, lo que te llevará a usar ropa con estampados florales, faldas midi, sombreros de ala ancha y gafas de sol redondas.

Por otro lado, si prefieres un estilo más apegado a lo aesthetic grunge, puedes optar ropa oversize, camisas a cuadros, pantalones rotos y botas militares. Si te identificas con la aesthetic soft, puedes usar colores pastel, suéteres de punto, vestidos vaporosos y accesorios delicados, este estilo se utiliza principalmente entre los fanáticos del K-Drama y amantes del K-Pop.

Varias famosas, como Billie Eilish son partidarias de la moda 'aesthetic'

La moda aesthetic, al igual que los estilos que maneja, obtiene su inspiración de diferentes épocas, subculturas y movimientos artísticos, como los años 90, con el grunge, el e-boy, el gorpcore o el retro. Algunas de las características que definen esta tendencia son el uso de colores pastel, las prendas oversize, los jeans anchos, las camisas de cuadros, los tops lenceros, los sneakers chunky, los accesorios llamativos y el cabello teñido, es decir, todo lo que estuvo en tendencia durante la última década del siglo XX.

Algunas famosas que han adoptado la moda aesthetic son Billie Eilish, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Emma Chamberlain y Bella Hadid. Estas celebridades se han convertido en referentes de estilo para muchos seguidores que admiran su originalidad y su actitud. Cabe destacar que si bien, en este artículo se habló más de la moda 'aesthetic' apegado a la ropa, la realidad es que también se puede aplicar en maquillaje y hasta en peinados.

Fuentes: Tribuna