Rosalía dará concierto en el Zócalo y actriz de Televisa la humilla en Twitter: "Perjudica al país"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el concierto en el Zócalo de la CDMX que dará gratis la famosa y muy querida cantante catalana, Rosalía, está dando mucho de que hablar, pues el público emocionado a que por fin termino la espera la han hecho tendencia, sin embargo, la reconocida actriz de Televisa, Gala Montes, una vez más ha empleado su cuenta de Twitter para volver a humillarla, afirmando que ella solo "perjudica al país" con este.

Como se recordara, hace un par de semanas que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció a través de un simpático video en TikTok que el próximo viernes 28 de abril, lo cual es hoy, en punto de las 20:00 horas, se va a presentar de forma gratuita, causando un gran revuelo en las redes sociales, que hoy se ha revivido al haber llegado el día y estar a pocas horas del suceso.

Pero, aunque la mayoría estuvo feliz con la decisión, Montes, la reconocida actriz de La Mexicana y El Güero, a través de sus redes sociales dejó en claro que estaba sumamente indignada con la cantante, pues señaló que: "Ese dinero nos está costando a todos los mexicanos. Rosalía, chale", siendo muy contundente al expresar que con ella la catalana podría tener un fan menos y como queriendo que cancele su participación.

Rosalía. Internet

Ante este hecho millones salieron a defender a la reconocida intérprete de Con Altura, afirmando que ella solamente estaba viendo por su carrera y era algo a lo que se dedicaba, a crear música y realizar conciertos, que no podía rechazarlo solamente porque el presidente de dicho país no tenga un mejor control sobre ciertos asuntos vaya a rehusarse a dar un show, menos uno en el que sus fans podrían disfrutarla gratis.

Pero no solo los fans decidieron pronunciarse al hate recibido, pues el equipo de la pareja de Rauw Alejandro a través de sus redes soicales también lanzaron un comentario en el que afirman que ella "NO recibirá ningún beneficio económico por su concierto público mañana en el Zócalo de México", sino que su único objetivo es que "Quiere retribuir el cariño y amor por el público mexicano que la ha apoyado desde los inicios de su carrera".

Y ante este anuncio Gala no quiso quedarse callada, por lo que les respondió directamente señalando que "No me importa su beneficio económico", sino que "lo que chinga es que ayuda a una persona a ganar un puesto importante. El gobierno no tiene por qué estar organizado eventos cuando hay otras necesidades", afirmando que "los artistas que le siguen el juego a esta persona perjudican al país y a su futuro".

Fuente: Tribuna del Yaqui