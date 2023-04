Se desfiguró: Tras acabar de indigente y comer "de la basura", exgalán de Televisa reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien triunfó en la pantalla de Televisa durante los años 90's y que acabó viviendo como indigente luego de perderlo todo, dejó sin palabras a la audiencia debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy. Se trata del talentoso Carlos Peniche, quien dejó la actuación desde hace décadas y vivió en la calle llegando hasta comer en la basura.

Hace algunas horas en el programa matutino del Canal de Las Estrellas recordaron su triste historia de cómo acabó viviendo en la ruina, sin hogar y sin un solo peso, además de que también mencionaron que su tío es Arturo Peniche, uno de los más grandes histriones de San Ángel. Carlos viene de una familia de talentos, pues es hijo de la actriz Alejandra Peniche y también sobrino del actor y productor Flavio Peniche.

El retirado intérprete realizó su debut en la televisora de los Azcárraga desde 1996 actuando en el exitoso melodrama Mi Querida Isabel. También actuó en Soñadoras y La Casa en la Playa, pero esta última novela marcó su retiro del canal. Peniche denunció que supuestamente fue acosado sexualmente por un productor mientras grababa el proyecto del 2000 y dijo que al rehusarse, lo vetaron de por vida de la empresa.

Tras quedar fuera de Televisa, el conocido galán se fue a TV Azteca para probar suerte, en donde tuvo apariciones en programas como La vida es una canción y Lo que callamos las mujeres. Lamentablemente poco a poco los productores dejaron de llamarlo y ante la falta de oportunidades, Carlos se hundió en depresión y alcoholismo. El actor pasó de caminar por los pasillos de las dos televisoras más grandes de México, a vivir en la calle.

Asimismo, también tuvo momentos muy oscuros tras sufrir una decepción amorosa: "Me volví loco, de verdad me desquicié, me refugié en el alcohol. Estaba solo, sucio, a veces sin comer, evidentemente no la estaba pasando bien". En una ocasión Peniche acabó con el rostro desfigurado tras haber sido golpeado por delincuentes mientras dormía en una banqueta, de donde asegura salió vivo de milagro pues fueron ocho sujetos los que lo atacaron.

Antes y después de Carlos Peniche

En una ocasión también relató que comía de los alimentos que las tiendas de conveniencia tiraban a la basura. De acuerdo con información presentada en Hoy, Carlos también declaró que su tío Arturo lo había ayudado a entrar a una clínica de rehabilitación y en 2018 manifestó que seguía limpio: "Estoy encaminado, ya no tomo y hasta quiero ayudar a la gente que está pasando lo mismo que yo. Honestamente tenía que tocar fondo".

