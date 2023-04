Shock en Televisa: Eduardo Santamarina vive duro momento con Mayrín Villanueva y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El aclamado actor mexicano Eduardo Santamarina de nueva cuenta logró dejar paralizados a todos los televidentes de Televisa debido a que compartió una dolorosa noticia sobre su familia. El también conductor originario de Veracruz se sinceró con diversos medios a las afueras de la empresa de San Ángel y contó el duro momento que vivió con su reconocida esposa Mayrín Villanueva. ¿Se acabó el amor?

No, el villano de telenovelas como La Desalmada en realidad platicó del difícil episodio que vivieron él y la protagonista de Vecinos a finales del 2022 cuando sufrieron un asalto a mano armada acompañados de su hija menor Julia. Diversos reporteros como Edén Dorantes captaron a 'Lalo' saliendo de las instalaciones de Televisa y aquí accedió a contar todos los detalles del terrible suceso, además de que narró que no han habido avances en su caso.

Santamarina platicó que lo que más lamenta es haber perdido su tranquilidad pues los delincuentes se llevaron el bolso de Mayrín, donde estaban credenciales con todos sus datos: "El modus operando es que un tipo está al acecho ahí en el aeropuerto, y entonces te echa el ojo y ve qué traes. Entonces también la sugerencia, ya no traigan reloj, no traigan cosas de marca, no traigan nada, váyanse lo más austeros posibles", recomendó.

Asimismo el galán de las novelas Yo amo a Juan Querendón, Rubí y Marisol expresó que su preocupación más grande en ese momento era su hija adolescente, pues ella nunca había estado expuesta a una situación similar en su vida: "Ya me han asaltado muchas veces en la Ciudad de México, no es la primera vez, pero iba mi hija y para ella es su primer asalto", dijo y lamentó que ahora muchos ciudadanos tengan que agradecer por salir vivo de los atracos.

No sabes estos tipos como van, si van drogados, no van drogados, se les puede ir una bala y ahí acaba con la vida de cualquiera por una cosa así, porque ya además (decimos) 'Gracias a Dios no me mataron', ¡a dónde hemos llegado!".

Acto seguido, el artista mexicano de 54 años envió un contundente mensaje a los políticos mexicanos y les suplicó que hagan algo para regresarle la paz a los ciudadanos: "Es el cáncer que estamos viviendo todos como sociedad, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, pero ha sido gobierno, tras gobierno, tras gobierno, es algo que ahí está y sigue creciendo", manifestó y ya para finalizar se dijo decepcionado de las autoridades de la CDMX por la forma en que han afrontado su denuncia.

Pero no creo que yo nada más, yo creo que todos, porque no nada más es un estado, una ciudad, ya es todo el país, y entonces viene el color que venga, y dices, es lo mismo, lo mismo, y no ha habido quién pueda enfrentar y solucionar ese gran cáncer que como sociedad nos atañe a todos, no sé cuál sea la percepción de todos, pero hay mucha violencia", declaró.

