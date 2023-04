Sultanes busca a joven 'bateado' por su acompañante en la 'kiss cam' con una llamativa propuesta

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Hace unos días un video un aficionado de los Sultanes de Monterrey vivió un momento muy incómodo en las gradas del Estadio Mobile Super cuando la kiss cam hizo su aparición en las pantallas. Todo comenzó cuando enfocó al hombre y la mujer en las gradas del estadio que los hizo sonrojar en una primera reacción mientras veían sus rostros en la pantalla, pero tras unos segundos no ocurrió nada y se situó con otra pareja.

Nuevamente la kiss cam volvió a poner en la mira a los dos jóvenes que parecían dudosos, hasta que la aficionada de los Sultanes tomó la iniciativa, pero no con su acompañante, pues propuso al fanático que estaba atrás de ella que se dieran un beso, el cual aceptó, lo que desató las burlas de los aficionados de la fila de atrás y de casi todo el estadio del equipo regio. Después una nueva toma tras lo sucedido mostró a ambos chicos más separados y al fanático 'bateado' con la mirada más seria y un poco extraviado.

Tanto el video, como las imágenes posteriores que surgieron se volvieron virales en las redes sociales y lo sucedido desató una ola de comentarios de los internautas. Los mensajes fueron de todo tipo, desde que quienes se burlaron, hasta los que sugirieron al chico que no era la indicada y también los que opinaban sobre lo que habrían hecho en su lugar. Desde entonces no se supo más de los dos protagonistas de la noche.

Créditos: Twitter @SultanesOficial

Tampoco se conoció de manera directa su historia y si estaban o no relacionados de alguna manera o si solo fueron enfocados al azar en ese momento. Mientras tanto, los Sultanes de Monterrey se propusieron encontrar al joven involucrado, esto a través de un mensaje en sus redes sociales donde invitan al hombre en cuestión a reportarse con una interesante propuesta para llamar su atención y que quizá le de algún beneficio.

Los Sultanes colocaron una imagen del joven en la que ponen "Te estamos buscando" y abajo la llamativa leyenda "Queremos darte una gran sorpresa" con al que buscan llamar su atención. Además, en su post de Twitter también invitan a sus seguidores a etiquetarlo si es que lo conocen. "¡Estamos buscando a este guerrero! ¡Etiquétalo!", invitó el conjunto de los 'fantasmas grises'.

El equipo encara su serie ante los Mariachis de Guadalajara y hasta el momento no ha recibido respuesta positiva tras su publicación. Aunque hay algunas cuentas que han respondido con al imagen del hombre, pero al parecer no se trata de cuentas reales. Por otra parte, otros aficionados han advertido al seguidor en cuestión no hacer caso de la propuesta que ha publicado el conjunto regio.

Fuente: Tribuna