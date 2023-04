Tras 10 años fuera de Televisa, William Levy rompe el silencio y revela si la empresa lo vetó

Ciudad de México.- William Levy es un actor cubano-estadounidense que ha participado en varias telenovelas y películas, que saltó a la fama en México por protagonizar diversos melodramas en Televisa, al mismo tiempo, no tardó en convertirse en uno de los histriones más cotizados de la empresa de San Ángel, esto gracias a su gran atractivo, talento y notable carisma en frente de la cámara, pero todo esto cambió repentinamente hace 10 años.

El originario de La Habana, Cuba, William Levy demostró tener una gran pasión por el mundo artístico desde joven, por lo que dividió su tiempo entre el futbol y clases de actuación. Una vez que el famoso tuvo edad suficiente dio al salto al modelaje. En el 2003, el histrión comenzó a tener participaciones en algunas telenovelas de la empresa de los Azcárraga como Pasión, Cuidado con el ángel, Sortilegio y Triunfo del amor.

Como se mencionó anteriormente, de manera inesperada, William decidió marcharse de Televisa, dándole así la espalda a una prolífica carrera que estaba construyendo. A partir de entonces, surgieron diversos rumores en los que se llegó a mencionar que Levy había sido vetado de San Ángel o que quedó en malos términos con ellos, sin embargo, 10 años después el famoso decidió romper el silencio y reveló lo que en realidad había ocurrido.

William Levy en 'Sortilegio'

Como algunos recordarán, hace varios meses William comenzó a producir para Vix+, plataforma de Televisa, la serie Montecristo, lo que ya de por sí debería ser suficiente para derrumbar la creencia de que tendría algún problema con la empresa de los Azcárraga, pero esto no habría sido así, ya que, recientemente el actor fue cuestionado sobre si tuvo algún problema con la televisora, a lo que él respondió que no.

De acuerdo con las palabras de Levy, la realidad es que, aunque tenía una excelente relación con Televisa, él decidió marcharse de ahí, porque quería explotar mucho más su talento en otros lados y retarse a sí mismo, por lo que habló con su equipo y tomaron la decisión de abandonar la codiciada exclusividad de San Ángel. A su vez, William resaltó que los medios se encargaron de regar el rumor de que él se había marchado por algún pleito con la empresa.

Quería probar otras cosas, no porque no quisiera estar ahí, lo hablamos como equipo y lo aceptamos como equipo. Nunca se habló en mala onda, fue todo muy cordial, yo acepté que me dejaran ir y (terminar) mi exclusividad porque no era necesario trabajar en otros lugares y que me siguieran pagando y luego quisieron decir cosas que nunca fueron así, me quisieron tirar piedras, pero las piedras no me dieron