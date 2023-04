VIDEO: ¡Hasta con las papas! Captan pelea entre mujeres en la Central de Abastos de Pachuca

Comparta este artículo

Pachuca, Hidalgo.- Las redes sociales cuentan con material audiovisual que, de no hacerse viral, si alguien nos cuenta los hechos pensaríamos que se trata de algo irreal, como el hecho de que dos mueres comenzaran a pelearse a golpes en los pasillos de la Central de Abastos de Pachuca pero, con tal de 'hacerse más daño', hasta se lanzaron papas una a la otra.

No, no leíste mal. Las mujeres que protagonizaron esta intensa pelea no se conformaron con hacerse de insultos, pues con tal de hacerle daño a la otra, se valieron de todo tipo de herramienta. No obstante, al quedar más cerca estos tubérculos, pues el comercio más cercano fue el que 'pagó los platos rotos' ya que lanzaron el alimento sin importar las pérdidas.

Las mujeres se lanzaron papas una a la otra

De acuerdo con lo que se observa en el video, una mujer quien iba vestida con un pantalón y chamarra de mezclilla, estaba acompañada de otra fémina que al parecer llevaba a una niña pequeña entre los brazos; momentos después, ambas mujeres le gritan al encargado del puesto de papas pero de pronto no atacan al hombre, sino que es entre ellas la pelea.

A papazos!", dice un testigo.

El resto de los locatarios de este lugar comercial no dejo pasar la oportunidad de grabar los hechos con el fin de tener la evidencia, mientras que los clientes simplemente ignoran a las mujeres que ya discutían de una manera acalorada. Luego que ambas féminas se lanzaron varias papas una a la otra, la mujer quien viste mezclilla comenzó con los golpes y tras ello, la otra mujer quien se cree es comerciante, responde al ataque hasta que quedan en el pasillo y a la vista de todos.

De a solas, de a solas, sin que nadie se meta, es un tiro de a solas".

Con chiflidos y gritos al fondo, la mayoría de apoyo, los locatarios parecían disfrutar de esta pelea hasta que las mujeres poco a poco comienzan a invadir otros puestos; es en ese momento en que el hombre encargado de captar este video, reacciona pues había plátanos muy cerca de donde estaban ellas y, con el antecedente de las papas, teme que también atenten contar la mercancía que tenía a la venta.

Ay no, mis plátanos, no", dice angustiado.

Por el momento no se conoce qué fue lo que inició esta pelea pero internautas remarcaron que es una de las pocas peleas callejeras que, pese a que hay golpes y sobre todo muchos insultos, es muy graciosa de ver pues, al puro estilo del 'México Mágico', las protagonistas no tomaron en cuenta las herramientas para defenderse, similar a lo que se suele ver en la lucha libre.

Fuente: Tribuna / Twitter