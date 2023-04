Actriz se le va a la yugular a Juan Soler y lo acusa de hacer lo impensable con una cabra

Ciudad de México.- El día de ayer, viernes, 28 de abril, el actor y conductor de televisión, Juan Soler se despidió oficialmente del programa matutino, Sale el sol, del cual salió después de protagonizar un escándalo tras lanzar un presunto chiste sobre las piernas de su compañera, Mónica Noguera, asegurando que éstas se verían "increíbles en los hombros de cualquiera", lo que fue tomado como un comentario poco menos que machista.

Pocos días después, el protagonista de Cuando me enamoro reveló que saldría de la producción, aunque si se dijo que este incidente habría provocado que los directivos lo despidieran, la realidad es que el propio Juan reveló que él habría decidido salir del show por decisión propia. Sin embargo, esto no evitó que su nombre se viera involucrado en la polémica puesto una afamada actriz se le fue a la yugular al famoso a través de rede sociales.

Se trata de la histrionista y exparticipante de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón, quien le advirtió a los detractores de Juan Soler que tuvieran cuidado con él, sobre todo después de que el galán de novelas tachó de animales a sus 'haters', pero... ¿por qué debían tener cuidado con él? La actriz de Rebelde (2022) recordó que, durante una emisión de Miembros al aire, Soler confesó que habría tenido intimidad con una cabra, por lo que Gascón consideró que, bajo esta lógica, Juan estaría dispuesto a abusar de otros animales.

Este tema fue retomado por la polémica revista, TV Notas, lo cual fue visto por la propia Karla Sofía, quien tomó una captura del medio y la compartió en su cuenta oficial de Instagram, en donde lejos de retractarse, volvió a afirmar que el actor de origen argentino tenía predilección por compartir la intimidad con animales, además lo tachó de machista por lo que dijo de Mónica Noguera y lo tildó de mentiroso por no reconocer sus errores y disfrazarlos de humor.

Efectivamente dije que tengan cuidado los haters de este vato, pues si para él son animales quiere decir que son candidatos para ser cogidos. Es sabido que este señor conoce el significado más profundo de la palabra zo.... Lo que no conoce es el significado de "respeto hacia la mujer", en ninguna de sus versiones. Última víctima @monanoguera y sus piernas.

Karla continuó su queja resaltando lo furiosa que se sentía cada vez que recordaba la ocasión en la que Juan Soler confesó en el mencionado programa que había tenido un encuentro con una cabra y resaltó que, tener este tipo de acciones en contra de un ser que no podía defenderse, eran aún más bjaas que lo que hacían sus detractores, por lo que tildó a Soler de ser el "verdadero animal".

- Me co... una cabra. / Era una broma

- Mujeres con ho... de nacimiento. / Era un chiste

- Patas de la Noguera en mis hombros. / Es humor.



O este tipo es más mentiroso que los Milli Vanilli en un concierto y no tiene valor para reconocer y pedir disculpas por sus errores o los demás somos pendejos sin ningún sentido del humor.", declaró Sofía