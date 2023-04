Chapoy y Daniel Bisogno hunden a Atala Sarmiento y exhiben su peor cara tras traición con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Atala Sarmiento de nueva cuenta reapareció en los medios de comunicación debido a que hace algunas horas su exjefa Pati Chapoy y su excompañero Daniel Bisogno lanzaron fuertes comentarios en su contra y ventilaron secretos de cuando trabajaron juntos en el programa Ventaneando. Ambos presentadores dijeron que la guapa mujer rubia era una persona difícil con la cual relacionarse.

Como se recordará la periodista de 50 años abandonó las filas del Ajusco en 2018 tras 24 años en la empresa pues no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían ejecutivos, según relató. A los pocos días Atala ya se encontraba en San Ángel, donde fue invitada del matutino Hoy, además de que condujo el programa de espectáculos Intrusos junto a Martha Figueroa y Pepillo Origel, quienes en ese entonces eran 'enemigos' de Pati.

Aunque por mucho tiempo se creyó que la cuñada de Ximena Pérez 'La Choco' había recibido malos tratos en el Canal Azteca Uno, ahora Pati y 'El Muñe' sacaron a la luz una versión muy impactante de su renuncia. La longeva comunicadora mexicana contó que de un día para otro Sarmiento comenzó a exigir diversas cosas en la televisora, sin siquiera platicar con ella su inconformidad, pero los altos mandos no accedieron a cumplir a sus peticiones.

Ella fue hablar sin comentarnos a nadie, con uno de los ejecutivos a pedir más sueldo y no sé qué pasó con ellos y se enfurió".

Pati, quien también trabajó en Televisa pero solo durante sus inicios, dijo que Sarmiento realizó su última aparición en Ventaneando muy enojada y dijo que nadie del elenco entendía qué estaba pasando: "Llegó furiosa, sentada, dije 'pues habrá no sé ¿qué le pasó a esta niña?'". Luego de esta situación, la experimentada periodista habría recibido la orden de un alto ejecutivo de no darle llamado a su colaboradora pues había dejado la empresa.

Según la líder de los espectáculos, Ata se fue del canal por su propia decisión: "Me dijo 'ya se va' y yo '¿cómo?, ni siquiera ha avisado' y se fue muy enojada automáticamente, no le dijo nada a nadie, y la siguiente semana hizo toda la televisión que te puedas imaginar, Televisa, Adela Micha, radio". Luego 'El Muñe' se burló de su "exitazo" en el Canal de Las Estrellas, pues Intrusos salió del aire al poco tiempo debido a falta de rating.

Bisogno además contó que Atala no tenía un carácter muy fácil para llevar una relación amena, pero de igual manera insistió en que ellos hicieron muy buena mancuerna: "Yo disfrutaba mucho (estar con ella), de todas las personas que he tenido a mi lado, con la que mejor me entendía era ella, para hacer tantita gracia era con Atala, nomás que era difícil de su carácter", expresó mientras Chapoy apoyaba sus declaraciones.

Era muy de repente mecha corta, se prendía muy rápido".

