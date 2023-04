Christian Nodal mete la pata y revela por accidente el sexo del bebé que espera con Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 15 de abril, Christian Nodal y Cazzu compartieron en un concierto la noticia de que serán padres por primera vez, lo que emocionó en gran medida a sus fanáticos. Desde entonces, el cantante sonorense ha comenzado a dar algunas entrevistas a los medios sobre su nueva etapa y fue durante el programa colombiano Lo sé todo que accidentalmente reveló el sexo de su bebé de 5 meses de gestación.

El aparente error se dio cuando expresó su deseo por querer borrarse los tatuajes del rostro por respeto a su bebé: "Gracias a Dios pasa que los tatuajes se borran, todo tiene solución menos la muerte.Voy a abrir un Tattoo Shop en Los Ángeles muy pronto", comentó, quien también aseguró que quiere que su bebé conozca su rostro tal y como es. "Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi rostro", dijo.

Pero cuando el entrevistador le preguntó si el bebé que espera es una niña, Nodal contestó: "No no lo sabemos pero ahí estoy, haciendo fuercita, siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada", agregó. Además, el famoso se encuentra estrenando su nuevo sencillo Quédate, y adelantó que los siguientes estrenos serán todos en torno al amor propio. El cantante se presentará el próximo 27 de mayo en su primer Foro Sol.

Cabe recordar que hace unos días, trascendió el rumor de que Christian Nodal y Cazzu podrían dar el siguiente paso en su relaci??n, pues en menos de 1 año, viven juntos, conviven con sus respectivas familias y se convertirán en papás dentro de pocos meses, ahora, las versiones de una probable boda en puerta suenan cada vez más, pues la pareja fue captada en una lujosa joyería de Guadalajara.

Se trata de la joyería Braggao que ofrece piezas de lujo personalizadas, como dijes, cadenas, pulsos, artes y anillos; a través de un video que el lugar compartió en sus redes, se observa cómo le muestran a Nodal, que está acompañado de Cazzu, una caja, la cual abren ante la sorpresa de ambos. Y aunque no se ve qué es lo que hay dentro, algunos especulan que podría tratarse de un anillo para la argentina.

Esta no es la primera vez que el artista de 24 años de edad visita y compra algo de este lugar, pues hace unos días la joyería mostró cómo quedó un reloj que le decoraron por completo con diamantes. Asimismo, los cantantes, que han presumido en redes su próxima paternidad, dividieron opiniones por un video en el que aparecen en la cama y ella se mueve al ritmo de la música encima del Christian.

Este perreo que no fue del gusto de muchos cibernautas porque la rapera está embarazada. Cazzu reveló en una reciente entrevista en Argentina que es la ciudad de Guadalajara donde tiene su nidito de amor, pues es ahí donde radica con Nodal, cuando no están viajando.

