"El mantecas": Yeri Mua responde a ataque de Paul Stanley y lo compara con su primo

Ciudad de México.- La influencer Yeri Mua, reaccionó a las declaraciones del conductor del programa Hoy, Paul Stanley quien luego de que participara en una emisión del matutino, este la calificara como poca inculta, debido a que en algunas dinámicas demostró no saber absolutamente nada de lo que se le preguntaba, a lo cual también algunos usuarios se le fueron encima al ser una de las personalidades más odiadas del Internet.

En su mensaje a través de redes sociales, la veracruzana argumentó que el presentador tiene un parecido con uno de sus primos, al cual apodan 'El Mantecas', probablemente atacando su sobrepeso, a lo cual algunos de sus seguidores comenzaron a burlarse del hijo de Paco Stanley, quien de momento no ha dado una contraréplica de sus declaraciones, por lo que es posible que el pleito hasta ahí llegue.

Estas palabras se dieron luego de que la tiktoker se encontraba arreglándose para salir al concierto de Rosalía, mismo que realizó el pasado viernes en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual fue gratuito, por lo que mientras se maquillaba aprovechó para realizar un en vivo y así interactuar con algunos de sus seguidores, quienes siempre han estado con ella en medio de sus polémicas.

Pobrecito el manteca, tiene uuh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara de ‘el mantecas’. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos”, comentó.