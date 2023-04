¿Eres amante de la nostalgia? Prepárate porque la moda de los 90 está de regreso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si eres fan de la década de la década de los 90 y del sentimiento de nostalgia que esto conlleva ¡estás de suerte! Ya que en los próximos meses, esta moda retro volverá con fuerza y podrás lucir los looks más icónicos de aquella añorada época. Es posible que en las calles se vean desde los jeans de tiro alto hasta las camisas de cuadros (que parece que jamás pasaron de moda) pasando por las chaquetas de cuero o moteras, las cuales ya se pueden ver en los escaparates y los tenis. Así que si no te quieres quedar fuera, será mejor que prestes atención, porque estas son algunas de las prendas que no pueden faltar en tu armario para estar a la última.

Jeans de tiro alto: Como se mencionó anteriormente, los pantalones vaqueros de cintura alta son un clásico de toda la vida que, parece ser, jamás pasará de moda. Probablemente, esto es debido a que favorece a cualquier tipo de cuerpo y se pueden combinar con todo. Puedes optar por un estilo más casual con una camiseta blanca y unos converse, o por un 'outfit' más sofisticado con una blusa y unos tacones.

Camisas de cuadros: Las camisas de cuadros son un básico imperdible que suele reinventa cada temporada, aunque siempre suelen regresar con fuerza a final de año, esencialmente en otoño o en invierno. Puedes llevarlas abiertas sobre una camiseta lisa, anudadas a la cintura o cerradas hasta el cuello. Lo importante es que sean de colores vivos y contrastados, como el rojo, el verde o el azul.

Las camisas a cuadros de los 90 están de vuelta

Chaqueta de cuero: La chaqueta de cuero o motera (como se les bautizó recientemente) es una prenda que aporta personalidad y actitud de rebelde a cualquier outfit. Puedes elegir entre una versión más rockera con tachuelas y cremalleras, o una más minimalista con un corte recto y sin adornos. Lo ideal es que sea de color negro, pero también puedes arriesgarte con otros tonos como el marrón o el burdeos.

Zapatillas deportivas o tenis: Las zapatillas deportivas son el calzado perfecto para completar tu look noventero. Puedes optar por modelos clásicos de las marcas clásicas, o por diseños más actuales. Lo que si es esencial es que se trate de calzado cómodo y si puedes combinarlo con un pantalón de tiro alto o con una camisa oversize quedará mucho mejor, ya que, con esto estaría completando tu outfit de finales del siglo XX.

Los pantalones de tiro alto regresarán por todo lo alto

Estas son solo algunas de las prendas que marcarán la tendencia del 2023 inspirada en la década de los años 90, lo que significa que si no pudiste utilizar estas prendas porque aún eras muy pequeña, ésta sería tu oportunidad para hacerlo. Pero recuerda que lo más importante es que te sientas cómodo y seguro con tu estilo. La moda es una forma de expresión y diversión, así que no tengas miedo de experimentar y crear tus propias combinaciones.

Fuentes: Tribuna