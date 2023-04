Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo y salud para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y del mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos del Tarot para este sábado 29 de abril del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo para tu signo zodiacal! Recuerda que si te hace sentido la lectura, es clave que le hagas caso a tu corazón.

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy sábado 29 de abril del 2023

Aries

Exteriorice qué es lo que más le duele y afecta con su pareja, a fin de que ambos puedan llegar a acuerdo que los beneficien y nutra la relación. Dosifique cuando gasta a lo largo de este fin de semana, pues podría terminar mal.

Tauro

En su trabajo, llegará a donde usted desee, siempre y cuando sea honesto con sus metas personales; no busque complacer a los demás, ahí está la frustración, el dolor y mucho tiempo perdido. Novedades positivas en cuestiones de dinero; viene buenos pagos..

Géminis

No se empeñe en enamorarse, ya que la persona con la que está teniendo contacto en estos días es algo pasajero, algo que no va a crecer ya que son muy distinto en varios aspectos. El no negar nada a nadie le perjudica mucho en sus finanzas; cuidado.

Cáncer

Se sentirá bastante seguro entre sus jefes con una nueva propuesta que tiene para la empresa; querido Cáncer, es hora de perder el miedo a brillar y de demostrar todo el talento que tiene. Los nervios acumulados hoy debilitan sus ganas de hacer cosas.

Leo

Bien con los amigos, los amores y las reuniones con gente que tiene cerca; todo pinta para ser un excelente fin de semana. En el contexto de las actividades financieras, todo mejorará siempre y cuando sea honesto con su estado económico actual.

Virgo

Antes de rechazar un trabajo, medítelo muy bien con la almohada, pues las relaciones de estos días se verán dañadas por Mercurio Retrógrado. Las muelas del juicio le podrían jugar una mala jornada este día.

Libra

Encuentro muy satisfactorio con alguien del pasado que vendrá a demostrarle cómo es el amor verdadero; no obstante, esta persona no se quedará mucho tiempo con usted. Va a ser muy generoso con los que le hacen caso.

Escorpio

Vida profesional, llena de muchas enseñanzas. No obstante, donde verá un aprendizaje especial será en temas de amor; las puertas se abren para usted. Quizá tenga dolor de cabeza, pero se le pasará muy rápido si bebe más agua.

Sagitario

Situación sentimental especial y feliz para usted; en especial en lo relacionado a su familia. Si quiere hacerse un regalo, ha llegado el momento; busque las mejores ofertas para su economía.

Capricornio

Su olfato para los negocios le llevará a buen puesto; no deje de ser feliz con lo que hace día a día. Cuide sus músculos de su espalda, ya que anda muy tenso por asuntos de amor.

Acuario

Pase más tiempo con los suyos, incluida su nueva pareja, ya que necesita más atención y romance. Los asuntos monetarios se resolverán excelente para beneficiarlo y liquidar deudas.

Piscis

Buen día para apuntarse a un nuevo curso de finanzas o algo relacionado con la creatividad. Modérese con el ejercicio o acabará muy adolorido. Tome nota de los consejos de amor que le den sus colegas de oficina; le convienen.

