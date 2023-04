Shock en Televisa: Tras veto de Galilea y Legarreta, exconductora de 'Hoy' confiesa dura enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien trabajó en las filas de Televisa durante al menos 9 años y que supuestamente fue vetada del programa Hoy por dos de las titulares, dio una lamentable noticia a sus miles de admiradores y fans pues confesó que está sufriendo una difícil enfermedad. Se trata de Vanessa Huppenkothen, quien luego de volverse famosa en la televisora de San Ángel actualmente desarrolla su carrera en ESPN.

La también modelo y exreina de belleza nacida en la CDMX realizó su debut en el ambiente artístico luego de concursar en el certamen Nuestra Belleza México, donde ganó gran fama debido a que destacó por ser una concursante poliglota sabiendo hablar cinco idiomas distintos. Su primer proyecto en Televisa fue realizando cápsulas de deportes para el desaparecido programa Matutino Express y más tarde se integró al equipo de Televisa Deportes.

Posteriormente recibió la oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos de Beijing y con ello se integró de lleno a la televisora. En el 2011 formó parte de Se Vale, donde ocupó el lugar de Mariana Echeverría, y además integró al elenco de Hoy en pero se dice que fue sacada del programa porque ni Galilea Montijo ni Andrea Legarreta la querían e interpusieron una especia de veto en su contra. Mientras que en 2015 condujo De Volado, por el Canal Unicable junto a Cynthia Urias.

Antes y después de Vannessa Huppenkothen

Lamentablemente en 2016 Vanessa decidió renunciar a su contrato en esta empresa argumentando que ya no le daban los proyectos que quería y empezó a trabajar para el canal de paga ESPN. En una entrevista con Toño de Valdés para su programa de YouTube, la comentarista deportiva de 38 años confesó que sus jefes en Televisa le ofrecieron unirse al programa Hoy con tal de convencerla pero ella no aceptó la propuesta.

En esta ocasión Huppenkothen se apoderó de la atención de los medios de comunicación debido a que anunció que estaba teniendo nuevos problemas de salud y lamentablemente se trata de tiroides, padecimiento que hace algunos años la hizo subir 20 kilos aproximadamente: "Llevaba un año perfecta y hace unos meses empecé a sentir que mi corazón latía mas rápido, taquicardia, muy cansada, tristona, sin ganas de nada, boca seca, frío, retención de agua y bueno, otra vez estoy fuera de rango…", escribió en su cuenta de Instagram.

Vanessa, quien el pasado 2022 se casó con Ricardo Dueñas luego de un divorcio, explicó que en esta ocasión buscará una alternativa natural para regresar al rango regular de la tiroides enfocado en alimentación y ejercicio, pues no quiere volver a tratamientos médicos: "Me quiero dar uno o dos meses de ejercicio intenso y alimentación consciente antes de regresar al doctor y me mande esa pastilla que hay que dividir en mil pedazos".

Ojalá nadie en el mundo tuviera que padecer esto…", finalizó y recibió el apoyo de miles de fans y también colegas como Ana Layevska.

