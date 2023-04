Tras 50 años de exclusividad en Televisa, Sergio Corona sufre dura muerte y aparece ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Sergio Corona, quien sería de los pocos que conserva aún su contrato de exclusividad en Televisa luego de más de 50 años, nuevamente logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que rompió en llanto ante las cámaras al recordar la inesperada muerte de un gran amigo. El famoso se encontraba en un evento del exitoso programa Como dice el dicho cuando no pudo contener las lágrimas.

Durante la mañana de este sábado 29 de abril el gran aficionado a las Chivas del Guadalajara se dejó ver aún muy consternado por el lamentable fallecimiento de Xavier López 'Chabelo', quien dejó de existir la madrugada del sábado 25 de marzo. Como se recordará el 'Amigo de todos los niños' llevaba tiempo retirado de la pantalla del Canal de Las Estrellas y su muerte dejó paralizado a los millones de televidentes.

Hace algunas horas Corona, recordado por su participación en melodramas como Pobre niña rica, De pocas, pocas pulgas, La Fea más bella y Hasta que el dinero nos separe, platicó ante las cámaras del reportero Edén Dorantes sobre el éxito de Como dice el dicho luego de casi dos décadas al aire y también comentó cómo recuerda a 'Chabelo'. El primer actor dijo que en el programa se escucha un tema que incluso fue grabada por el fallecido conductor.

Sergio Corona tenía una buena amistad con Chabelo

Sergio dijo que el propio 'Cuate' le pidió permiso para interpretar el tema, compuesto por él hace casi cinco décadas, y explicó: "Una vez me la escuchó y me dice 'Sergio ¿me das permiso de cantarla en mi programa? y yo le digo 'pero por favor, cómo no' y luego '¿si te invito para que cantemos los dos?' y tengo esa grabación con 'Chabelo'". Además compartió que 'El amigo de todos los niños' tenía planeado volver al trabajo este 2023.

Corona afirma que el exitoso productor y él habían pactado que cantarían juntos un tema para la nueva temporada de Como dice el dicho: "Desgraciadamente por lo sucedido, teníamos programado que 'El Dicho' lo cantaríamos Xavier y yo en esta ocasión, la cantamos y funcionó muy bien", lamentó. Luego el intérprete de 94 años intentó encontrar una grabación con López en su celular, pero al parecer no tuvo éxito.

El también actor de cine y teatro finalmente no pudo contener las lágrimas en la rueda de prensa principal y se conmovió hasta el llanto al rendirle un homenaje póstumo a 'Chabelo': "Para representar y recordar a 'Chabelo' ¡viva el niño 'Chabelo'!", expresó don Sergio y luego le rindieron una ola de aplausos al fallecido. Los conductores del evento le pidieron al histrión si quería contar alguna anécdota con su amigo y él se negó, pues estaba muy consternado y con lágrimas en los ojos.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes