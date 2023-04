(VIDEO) Histórico: Peso Pluma 'conquista' a la TV en Estados Unidos tras performance con Jimmy Fallon

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace algunos días se supo que Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, estaría como invitado en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, espacio que es uno de los más vistos en todo el país gobernado por Joe Biden y por lo que además, al ser uno de los exponentes de mayor crecimiento a nivel internacional, ya se esperaba que fuera un acontecimiento relevante; sin embargo, fue mucho más allá.

El originario de Jalisco es hasta ahora, uno de los más escuchados en la plataforma de streaming Spotify y no solo eso, sino que además se convierte en el primer intérprete de regional mexicano en presentarse en el programa de Fallon, mismo donde hace algunos días estuvo Shakira con el productor argentino Bizarrap (BZRP) aunque en su caso, ambos figuran como figuras latinas.

Peso Pluma en el programa de Jimmy Fallon

Cabe destacar que a diferencia de otros artistas, Peso Pluma no fue entrevistado por el también actor y productor, pues solo asistió al programa para interpretar su éxito Ella Baila Sola que se convirtió en uno de los favoritos del festival Coachella e incluso, ya figura como el tema más viral en redes sociales y hasta quitó del ranking de las más escuchadas al tema Flowers de la cantante Miley Cyrus.

Aquí, en su debut en televisión estadounidense, interpretando la canción latina número uno en el país, ‘Ella Baila Sola’. Un aplauso para Peso Pluma", dijo Fallon.

Pese a que solo se trató de una canción y no hubo una entrevista como tal en el sillón ya icónico del programa de la NBC, el cantante también conocido como Doble P y sus músicos, se apoderaron de la audiencia en todo el territorio estadounidense y de los presentes que no dejaron de aplaudir y hasta cantar el tema en cuestión pese a estar en otro idioma. Tres minutos después, Jimmy no dejó pasar la oportunidad para saludarlo y sobre todo, agradecer su participación.

¡Oh vamos! ¡Gracias amigo! Así es como lo hace Peso Pluma", gritó emocionado el conductor.

El tema Ella baila sola, se sabe ha sido muy bien aceptado no sólo por el público mexicano y estadounidense, pues de acuerdo con reportes oficiales también figura como uno de los más reproducidos en España, Portugal, Alemania, Israel, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Hong Kong e incluso en los Emiratos Árabes, lo que demuestra que con una corta carrera ya figura como un artista de talla internacional.

¿Quién es Peso Pluma?

El intérprete de corridos tumbados con apenas 23 años de edad ha crecido de una manera exponencial gracias a las redes sociales; sin embargo, en repetidas ocasiones ha resaltado que su interés por la música inició cuando cursaba la secundaria donde comenzó tocando la guitarra. Esta afición lo llevó a formar un grupo musical en compañía de sus primos pero fue hasta el 2020 cuando grabó su primer álbum.

