Ana Gabriel deja a todos sus fans boquiabiertos tras hacer lo impensable en pleno concierto

Ciudad de México.- No cabe duda de que Ana Gabriel es una de las cantantes mexicanas más reconocidas no solo en el país, sino en otras partes del mundo, motivo por el que tanto personas comunes como famosos la admiran abiertamente, tal es el caso de la influencer Yailin 'La más viral', quien es gran seguidora de la cantante de éxitos como Tú lo decidiste, No hago falta, Simplemente amigos y Es demasiado tarde.

Como algunos recordarán, hace no mucho tiempo la cantautora fue blanco de criticas después de que varios de sus fans le pidieran hacer una colaboración de la influencer de origen dominicano, a lo que la cantante, desconcertada, aseguró que no la conocía, motivo por el que muchas personas comenzaron a criticarla, especialmente, por el cariño que Yailin le había llegado a profesar en diversas ocasiones.

Ana Gabriel ignoraba quien era Yailin

Si bien, tiempo después Ana Gabriel emitió una disculpa pública hacia la influencer, nadie se esperaba lo que ocurrió durante el concierto del pasado sábado, 29 de abril, en República Dominicana, donde la cantante logró sorprender a propios y ajenos y es que, una vez que la famosa terminó de cantar una de sus canciones, se tomó el tiempo para revelar que Yailin se encontraba en el público y aprovechó la ocasión para reconocerla.

Me comentan también que con nosotros se encuentra una persona que yo, infortunadamente, no sabía de ella... me dice que en público está Yailini. Muchas gracias por de verdad por venir, se lo agradezco infinitamente. Veo como la quieren, y yo le comparto su amor

De acuerdo con algunas imágenes del evento, la cantante no cupo de la emoción e inmediatamente comenzó a soltar algunas lágrimas, incluso fue captada llevándose las manos hacía la la cara, esto con la finalidad de mantener la calma. Lo que sí llamó especialmente la atención de los medios es que Yailin se encontraba en la primera fila del concierto y no se estaba con las manos vacías, puesto llevaba un ramo de flores que probablemente era para Ana Gabriel.

Yailin se emocionó al ser reconocida por Ana Gabriel

Como era de esperarse, más tarde, la influencer publicó en sus historias de Instagram lo inmensamente feliz que se encontraba por el reconocimiento de Ana Gabriel, sobre todo porque se trataba de un sueño hecho realidad para la famosa, quien no pudo ocultar sus sentimientos de euforia, ni siquiera a través del texto en el que profesó el gran amor que sentía por la afamada cantautora.

La emoción no me cabe en el pecho, una mezcla de alegría, agradecimiento, nostalgia y sobre todo amor por una leyenda viviente que goza de mi admiración. Te amo Ana Gabriel hoy cumplí uno de mi más grande sueño

Yailin la más viral es el nombre artístico de Jorgina Guillermo Díaz, una joven cantante y bailarina dominicana que nació el 4 de julio de 2002 en Santo Domingo. Su carrera musical comenzó en 2019, cuando firmó con el sello Akino Mundial Music y lanzó temas como Booty, Rico y Chata. Pero su mayor éxito fue, ¿Quién me atraca a mí?, una colaboración con Haraca Kiko que se volvió viral en 2020 y la catapultó a la fama.

