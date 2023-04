Desconcertado, Omar Chaparro revela que sufrió terrible asalto a manos de una mujer

Sevilla, España.- Omar Chaparro nació en Chihuahua y estudió una carrera completamente diferente a lo que desempeña hoy en día, sin embargo, con el pasar de los años, el famoso comenzó a incursionar en la radio y la televisión, donde comenzó a escalar hasta convertirse en un comediante de renombre en Televisa, lo que lo llevó a aparecer en programas como Sabadazo, La jaula, No manches y Los 10 Primeros.

Aunque con el pasar de los años, Omar se convirtió en una figura prolífica de la televisión mexicana, el famoso quería buscar mucho más, por lo que un día decidió renunciar a su exclusiva en Televisa para comenzar a incursionar en el cine, algo que parecía ser un movimiento arriesgado, especialmente porque él ya tenía una imagen definida de comediante, aunque esto no detuvo al famoso quien, con esfuerzo, se hizo de un lugar en el cine.

Este salto de fe llevó a Omar Chaparro a incrementar su fortuna, incluso logró adquirir una casa en Los Ángeles, ciudad estadounidense en la que actualmente reside con su esposa y sus hijos. Sus proyectos más recientes estuvieron en la última edición de ¿Quién es la máscara? y en la película ¿Y cómo es él?, donde co-protagonizó junto al exyerno de Eugenio Derbez, Mauricio Ochmann.

Como era de esperarse, Omar Chaparro decidió tomarse un tiempo libre junto a su eterno amor, 'La Mojarrita', a quien se llevó a vacacionar a Sevilla, España, donde se suponía que debían pasar unos días de tranquilidad, sin embargo, esto no habría ocurrido así. De acuerdo con las declaraciones del actor, publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram, tanto él y su esposa sufrieron un inesperado asalto.

Omar Chaparro denuncia asalto Sevilla

La noticia trascendió a través de un video que el actor de Todas caen publicó a través de la mencionada aplicación, en él se aprecia que se encuentra en un establecimiento en las calles de la ciudad europea y aunque luce su buen humor de siempre, también se muestra un tanto desconcertado, el motivo de esto es que, presuntamente, minutos antes habría sido asaltado por una gitana, quien supuestamente, se le habría acercado a su esposa a leerle la mano.

Estoy platicando a Ángela y a Macarena que nos acaban de asaltar unos gitanos. Oye no pero yo dije aquí no hay delincuencia. Osea nadie te roba nada. Hasta que llega una gitana a la mesa, donde estamos sentados y me empieza a leer la mano