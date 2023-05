Kendall Jenner y Bad Bunny salen a cenar en NY y ¿confirman que tienen una relación?

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Prácticamente desde el mes de febrero del presente año la pareja de Bad Bunny y Kendall Jenner han ocupado los titulares de los medios de comunicación, esto después de que fueran captados juntos prácticamente unos días después de que se celebrara la edición de los Grammy 2023. Dichas especulaciones no han hecho más que aumentar, sobre todo porque sus avistamientos en público son cada vez más frecuentes.

La pasada noche del 29 de abril, la supuesta pareja volvió a dar de qué hablar, luego de que los paparazzis los captaran yendo a cenar al restaurante Carbone, en la ciudad de Nueva York. Si bien, Jenner, de 27, y Benito, de 29, no portaban vestimentas elegantes, sí resaltaron por el estilo que desbordaron. Por un lado, la participante de Keeping Up With The Kardashian llevaba una minifalda de cuero, un top café y unas botas hasta las rodillas. Mientras que Bad Bunny vestía un look casual color negro.

La primera vez que se les vio juntos fue el 17 de febrero de 2023, en el club The Bird Streets Club, en West Hollywood. Sin embargo, no se dieron muchos detalles sobre lo que ocurrió esa noche. Dos días después, fueron captados saliendo de un restaurante junto a Justin y Hailey Bieber, lo que hizo pensar que se trataba de una cita doble. Pero lo que realmente desató los rumores fue el beso que se dieron en un antro en Los Ángeles.

En dicho video, se ve a Kendall entrando a su auto y a Bad Bunny dándole un tierno beso en la boca. Muchos fans quedaron sorprendidos y emocionados por esta muestra de afecto. Desde entonces, la pareja no ha dejado de verse y compartir momentos juntos. El 8 de marzo, Kendall publicó unas fotos en su Instagram Stories donde se les ve montando a caballo en el Hidden Hills Equestrian Center, en Oregón.

Según una fuente cercana a la pareja, Kendall y Bad Bunny se conocieron por un amigo en común, después de que el cantante comprara una casa en Los Ángeles. Dicho informante también aseguró que ambos se están divirtiendo mucho, de forma muy discreta y fuera del ojo público, y que es una relación muy diferente a las que han tenido anteriormente, al menos en el caso de la hermana de Kylie, quien hasta hace poco mantenía una relación con un jugador de la NBA.

Tal y como suele ocurrir (de manera más que frecuente en el medio de la farándula) hasta el momento, ninguno de los ha confirmado o negado cualquier tipo de relación con el otro. Lo más cercano a esto ocurrió en el festival Coachella, cuando el propio Bad Bunny declaró que, al final del día nadie sabe lo que en realidad ocurría en su vida, por lo que invitó a sus seguidores a no confiar en lo que digan los medios sobre él, declaración que fue tomada como una forma de desmentir su supuesta relación con Jenner.

