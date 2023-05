"Llegó con personas armadas": Mau Nieto afirma que Ricardo O'Farril lo amenazó de muerte tras boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo el escándalo que se ha realizado tras su boda, el reconocido conductor de TV Azteca y polémico comediante de stand up, Mau Nieto, recientemente decidió romper el silencio sobre esto y mediante sus redes sociales acaba de afirmar que recibió amenazas de muerte por parte de su famoso compañero comediante, Ricardo O'Farril, afirmando que incluso "llegó con personas armadas".

Como se recordará, el pasado viernes 21 de abril se realizó la boda de Nieto, en la cual estuvieron presentes muchas celebridades, principalmente comediantes, como Sofía Niño de Rivera y Daniel Sosa, entre muchos otros que se vieron envueltos en un terrible escándalo, debido a que O'Farril en las redes sociales furioso expuso secretos terribles de todos sus colegas standuperos, tachándolos de drogadictos, de infieles y más.

Y aunque el exintegrante de La Academia se mostró discreto y no quiso decir nada al respecto, recientemente empleó su cuenta de Instagram para señalar que: "Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto, porque ya estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás, con todo el corazón, y ganas de vivir un gran momento", pero que lamentable tuvo que ser sacado a la fuerza.

Ante este hecho, decidió aclarar el hecho de que su salida y el no dejarlo entrar fue por el hecho de que "Llegó en un estado muy inconveniente, deplorable, no soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado, pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa, empezó a ofender a gente, lo sacaron", dejando en claro que solo buscaban salvaguardar a los invitados presentes.

Pero, eso no fue todo, ya que señaló que "al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana, quiso entrar a la torna, empujó y lastimó a Samantha, mi Wedding Planner, ofendió a mi esposa por mensajes y me amenazó", incluso afirmó que tiene en su poder todas las pruebas para demostrar que no miente, pero que prefiere quedarse con ello y no exponerlo como él a ellos.

Tengo un audio de 4:08 min que por respeto a él y su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue, y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer públicos sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quizo", expresó.

Finalmente mencionó que pese a todas estas transgresiones en su contra y con las que podría incluso hasta llevarlo a la justicia por sus amenazas de muerte e insultos, afirmó que "Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté. Como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre. Y aquí estaré. Solo espero que mejore", impactando a todos sus seguidores en las redes sociales.

