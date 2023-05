MET Gala 2023: Descubre cuáles han sido las temáticas más extravagantes de este evento de moda

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La MET Gala es conocida como uno de los eventos más esperados y glamurosos del mundo de la moda, en el que las más celebridades, los diseñadores de renombre y los más cotizados modelos se reúnen para mostrar sus atuendos inspirados con una temática distinta cada año. La celebración tiene el objetivo recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el cual cuenta con una de las colecciones más importantes de moda y textiles del mundo.

Como se mencionó anteriormente, cada edición de la MET Gala representa una oportunidad para ver cómo los invitados interpretan el tema propuesto con creatividad, elegancia y audacia. Sin embargo, algunas de las temáticas son más extravagantes que otras. En caso de que tú quieras saber cuáles son, no dejes de leer porque en las siguientes líneas te vas a enterar.

Billie Eilish en el MET Gala del 2021

Camp: Notes on Fashion del 2019: Este estilo estuvo basado en el ensayo de Susan Sontag, Notes on Camp, que, como su nombre lo dice, busca indagar en la estética del camp como una forma de expresión exagerada, irónica y artificial. Los invitados lucieron atuendos extravagantes, coloridos y divertidos; uno de ellos fue el vestido de candelabro de Katy Perry, el abrigo rojo brillante de Jared Leto o el gran y pomposo vestido de Lady Gaga.

Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination de 2018: Esta temática se basó en la influencia de la religión católica en la moda, tanto en sus símbolos como en sus rituales. Los invitados vistieron prendas que evocaban la iconografía religiosa, como el vestido con clara inspiración al atuendo papal de Rihanna, el vestido dorado con una corona en forma de nicho y santos de Sarah Jessica Parker o el vestido inspirado en la trinidad de Lana del Rey.

Lana del Rey representando a la santa trinidad

Créditos: Twitter

China: Through the Looking Glass de 2015: Este estilo se centró en el vinculo que existe entre la moda china y la occidental, explorando cómo los diseñadores se han inspirado en la cultura, la historia y el arte del gigante dormido. Los invitados llevaron prendas que reflejaban la riqueza y la diversidad de China, como el vestido trasparente con elegante pedrería de Beyoncé, el vestido con un bordado blanco de Kim Kardashian o el vestido con cola de abanico gigante de Rihanna.

Punk: Chaos to Couture del 2013: Esta temática se dedicó a explorar el impacto del movimiento punk en la moda, desde sus orígenes rebeldes hasta su influencia en la alta costura. Los invitados mostraron su lado más agresivo, como el vestido de malla negra y una cresta de Miley Cyrus, el vestido con un imperdible de safety pink dress de Elizabeth Hurley o el outfit con una red metálica de Madonna.

Fuentes: Tribuna