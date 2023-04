Predicciones para Mayo: 4 signos a los que Mhoni Vidente les augura suerte pese a Mercurio retrógrado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estamos a un día de despedir el cuarto mes del año y con ello las nuevas predicciones de Mhoni Vidente han sacudido a la comunicad internacional, pues además de predecir sismos bastante fuertes para el mundo entero y hasta México, ha lanzado advertencias para políticos y monarcas en todo el globo. Sin embargo, a nivel personal, ¿qué es lo que le depara a tu signo? Toma nota que estos son los signos que más suerte tendrán no solo hoy, sino durante el siguiente mes. Feliz día.

Aries

Este fin de semana has estado bajo mucha presión y te ha llevado a sentirte muy intranquilo; lo que debes hacer para iniciar el mes con la mejor de las suertes es relajarte y no pensar las cosas demás. Busca tiempo libre y sobre todo reinvéntate, esta era de Tauro es precisamente de revelaciones y renovación que también te pueden ayudar.

Tauro

Si alguien va a tener mucha suerte y abundancia durante el siguiente mes es definitivamente los nacidos bajo este signo; sin embargo, antes de arrancar de manera oficial el mes de mayo, este domingo lo que te depara son experiencias agradables especialmente si estás empezando a salir con una nueva persona. Hay una sorpresa que cambiará tu perspectiva y sobretodo, pondrá a trabajar tu intuición.

Géminis

Para los nacidos bajo este signo, el mes de mayo también es de mucha abundancia y sobre todo suerte; no obstante, puede que este día sientas que todo te está saliendo mal y poco a poco comienzas a llenarte de rabia. Lo que debes hacer es eliminar esta sensación y trabajar en lo que te puede ayudar para conquistar todas tus metas. Tendrás un golpe de suerte, no lo eches a perder.

Cáncer

En el último día del mes de abril te vas a encontrar con un reencuentro que por supuesto no esperabas, pues quizá es un familiar o persona cercana con el que en el pasado tuviste algunos roces; lo mejor que puedes hacer es olvidarte del rencor y trabajar más en tu estabilidad emocional. La recomendación es que tengas cuidado con los problemas relacionados con tu salud sobre todo los estomacales.

Leo

Si estas en pareja, quizá tengas algunas diferencias qué has estado arrastrando desde hace días que no te dejan tener la tranquilidad que tanto esperabas. Lo que debes hacer para iniciar con todo el siguiente mes es sentarte y platicar de la mejor manera con esa persona para que fluya tu energía. Por mucho que haya tentaciones no eches a la borda a tus valores.

Virgo

Seguramente la inseguridad no te ha permitido sentirte de manera plena; no obstante, durante la era de Tauro va a venir una renovación que será benéfica para ti en todos los ámbitos, especialmente el emocional. Trata de evitar las confrontaciones, pues podrían sacarte de equilibrio Y con ello llevarte a decir o hacer cosas de las que quizás te puedes arrepentir.

Libra

Debes aprender a ver las cosas de una manera más optimista, no es bueno que trates de autosabotearte y sobre todo, arrastrar a más personas a experimentar el mismo sentimiento que te invade. Busca un momento de relajación ya sea solo o con tu familia verás que te ayudará a subir el ánimo y sobretodo cambiar la perspectiva. No confíes mucho en las nuevas amistades, pueden perjudicarte.

Escorpión

Definitivamente este será uno de los meses que más te ayude a crecer en el ámbito sentimental, económico y profesional. Lo único que debes hacer es no ser tan susceptible pues poco a poco podrías empezar a amargarte y sobretodo, alejar a las personas que más te quieren de tu entorno. Evita sobre pensar las cosas y deja que todo fluya.

Sagitario

Poco a poco empiezas a ver las cosas de una manera diferente que incluso te han permitido llenarte de energía y te motivan a hacer cosas que atraerán abundancia. Durante este mes, no debes dejar este tipo de pensamientos y actitudes pues verás que los problemas que tuviste en el pasado, ahí es donde se van a quedar. Si estás en pareja préstale atención a tu media naranja pues puede necesitar ayuda pero tiene miedo de extornarlo.

Capricornio

Este es un buen momento para explotar las relaciones de pareja y hacer que vayan un paso más adelante; no tengas miedo al qué dirán y sobretodo al rechazo, verás que te llevas una grata sorpresa. Si también estás planeando hacer un viaje, este no es el momento; necesitas primero reforzar tus finanzas pues quizá puede haber un problema más grave en el futuro que requiera una inversión.

Acuario

Últimamente has estado muy confiado de las personas que conoces o que incluso han estado por mucho tiempo en tu entorno, que te has puesto una venda en los ojos; no es bueno perder ese sentido de orientación, pues quizá haya una persona que lo único que busque es meterte el pie. Recuerda que los negocios no se mezclan con él para hacer, pues podrías salir afectado.

Piscis

Este día será para ti uno muy productivo en muchos aspectos, procura utilizar esa energía que sientes en terminar los proyectos que dejaste pendientes. Si planeas hacer algo en el mes que inicia, lo mejor será que no le des tantas vueltas al asunto y corras riesgos. Pon atención a las personas que te rodean, pues alguien puede ser muy trascendental para ti.

