Shock en Televisa: Martha Higareda hace polémicas revelaciones y abren hilo de "mentiras" en Twitter

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se sabe, de nueva cuenta en Televisa millones acaban de quedar en completo shock, debido a que la famosa y muy reconocida actriz, Martha Higareda, recientemente hizo unas fuertes y muy polémicas revelaciones de su vida personal y pasado, por lo que en Twitter acaban de abrir un hilo con respecto a todas sus "mentiras" dichas a lo largo de los años en diferentes entrevistas.

Como se sabe, la famosa actriz hace poco que fue una de las invitadas al al podcast Guía del Hater, en el cual además de hablar sobre sus proyectos, también lo hizo de su vida personal, recordando varios de los mejores momentos de su vida y de su pasado, lo que dejó a más de uno con la boca abierta y también recibiendo cientos de críticas en las redes sociales que afirman que mintió en todo lo que dijo.

Esto pues señaló que en algún momento de su carrera "me ofrecieron una película con Robert Pattinson y la rechacé, porque iba a hacer No Manches Frida no la hice (la cinta con Robert)", afirmando que recuerda perfectamente que su agente muy soprendida la preguntó: "¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?", y yo dije, 'porque me gusta mucho hacer películas en mi país'".

Martha Higareda. Internet

Pero eso no fue todo, pues poco después señaló que ella empezó a "hablar a los 4 meses, es una cosa rarísima; mi mamá y mi familia empezaron a decir, 'dijiste tus primeras palabras a los 4 meses', entonces para los 8 meses yo ya hablaba muy bien. Al año no caminaba, pero me sentaban en las piernas de mis papás y decían que yo era como una niña ventrílocuo, porque parecían que mis papás me movían por atrás y yo hablaba muy rápido".

Estas dos declaraciones fueron solo inicio para que miles en las redes sociales comenzaran a llenarla con cientos de mensajes en los que le pedían que dejara de mentir y de hacer declaraciones falsas para solamente "llamar la atención", así que en una cuenta especializada en los espectáculos decidió realizar un hilo de todas las presuntas mentiras de varias declaraciones que ha hecho en los últimos años.

Una de las principales que se recordaron fue el hecho de que ella habría rechazado tener un romance con Jared Letto, que él le habría propuesto pese a que tendría pareja, o que aparentemente su abuelo había encontrado un alíen muerto, pero las que ha sobresalido es el hecho de que una amiga que le escribía los discursos a Elon Musk, le confirmó que ya hay bases con vida en la luna.

Fuente: Tribuna del Yaqui