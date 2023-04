Por sacar malas calificaciones, adolescente es enviada a trabajar como albañil; no aguanta ni un día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muchos padres de familia consideran que hoy por hoy es mucho más fácil estudiar, ya que, los menores tienen Internet a la mano y, cualquier cosa que quieran investigar, lo pueden hacer por este medio. Si bien, el ciberespacio ha ayudado a miles de estudiantes a alcanzar sus objetivos, la realidad es que también representa una gran distracción gracias a las redes sociales, YouTube y TikTok.

Esto en parte ayuda a que los menores tengan un bajo desempaño escolar, tal y como le ocurrió a una jovencita, quien pese a vivir en pleno 2023 sacó malas calificaciones en la secundaria, por lo que sus padres atinaron a regañarla y castigarla. El video fue publicado en la aplicación de videos cortos de China, en el que se aprecia a la adolescente llorando mientras sus progenitores le comunican cuál será su castigo.

En el clip, se aprecia que la usuaria, identificada como @fatima07940, se burla de quien se cree es su hija, ya que se puede escuchar una canción de banda de fondo en la que se oye la estrofa: "Se te borro la sonrisa", mientras se aprecia como la joven lleva sus manos al rostro para cubrir sus lágrimas, pero esto no es todo, puesto la progenitora de la menor parece tener un curioso sentido del humor.

En un segundo video se aprecia una fotografía de la joven, quien se encuentra trabajando en la obra, esta vez se escucha la canción La niña está triste, del afamado cantante, Leo Dan. Si bien, se desconocen los detalles sobre cómo fue para la infante trabajar en el obra junto a su papá, se estima que dicha experiencia no resultó muy positiva para ella, puesto la madre declaró que no aguantó ni siquiera un día, por lo que habría prometido que se esforzaría más en sacar mejores calificaciones.

Cabe detallar que esta no es la primera vez que un padre utiliza a TikTok para darle una lección de vida a sus hijos, ya que, hace varios meses se hizo viral el video de Estrellita, una menor que, presuntamente, se habría ido de pinta con su novio, puesto aspiraba a convertirse en una tiktoker famosa, así que creía que la escuela no era más que una pérdida de tiempo, como ya te estarás imaginando esto no le gustó nada a su papá.

Al igual que en el caso anterior, como castigo por no echarle ganas a la escuela, Estrella fue llevada a trabajar todo un día como albañil; sin embargo, ni siquiera pudo cargar un costal de cemento, por lo que su papá atinó a regañarla, diciéndole que ésa sería la vida que la estaría esperando sino se ponía a estudiar e incluso resaltó que ella no podría realizar este tipo de trabajo, porque fue educada de manera "delicada".

