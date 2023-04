Mejor no lo abras: Si te contacta "soporte técnico" de WhatsApp, puede que en realidad sea un fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La comunicación de dos vías es una de las más populares en el mundo entero, tanto que cada vez salen más opciones para poder mantenernos en contacto, ya sea por llamadas de voz, audio o mensajería instantánea; sin embargo, pese a todas las plataformas que puedan existir, la favorita seguirá siendo WhatsApp la cual sabemos, forma parte de la familia Meta de Mark Zuckerberg quien se ocupa de otras redes como Facebook o Instagram pero, ¿y si fallan? En este caso, podemos contactar a soporte técnico pero ellos no nos contactaran. Te explicamos.

Si notamos alguna anomalía en las plataformas digitales, en este caso WhatsApp, es muy fácil ponernos en contacto con soporte técnico para que paso a paso nos ayuden a resolver eso que nos impide seguir comunicados; no obstante, se ha lanzado la advertencia de una estafa que se hace en esta plataforma y donde claro, los presuntos criminales se hacen pasar por este equipo de técnicos con el fin de poner en riesgo nuestra información y claro, afectarnos de manera económica al final.

De qué trata la estafa por WhatsApp

De acuerdo con internautas que, desafortunadamente han caído en este acto ilícito, soporte técnico de la plataforma te envía un mensaje donde advierten al usuario sobre solicitar la cuenta en otro dispositivo, es decir, te hacen creer que alguien más está tratando de ingresar a tu cuenta a través de un teléfono móvil o bien, en la versión de escritorio de esta app.

Con el fin de "conocer" si eres el dueño del perfil en riesgo, te pedirán enviar 'Sí' o 'No' para reconocer el movimiento. Ahí es donde todo comienza, pues si tu no respondes alguna de estas opciones, por "seguridad" te dicen que tu cuenta se va a eliminar, mensaje que funciona como una forma de ejercer presión a que atiendas al supuesto robot de la plataforma. Si todavía no crees que se trata de un fraude, los 'amantes de lo ajeno' harán pasar este acto mas creíble con la frase respecto a que te pongas en contacto con ellos a modo de hablar con un ejecutivo y esclarecer lo que está pasando.

Los usuarios, al usar esta plataforma para trabajar o simplemente estar en contacto, pueden caer ante el riesgo de perder de manera definitiva la cuenta, de ahí que al dar click en el enlace que te ponen para contactarlos, en realidad estás dándoles acceso a tu información pues, con un presunto código de seguridad los ciberdelincuentes hackean tu cuenta y hasta pueden tener acceso a todo tu teléfono inteligente, donde se vulneran cuentas de banco u otra información personal.

Errores en WhatsApp Web

Luego de haberse hecho vial esta nueva forma de engaño, internautas han reaccionado a que, a diferencia de la aplicación móvil, la versión de escritorio, es decir WhatsApp Web muestra un horario diferente en que se envían o mandan mensajes al que en realidad es. Para evitar caer en pánico, la empresa explicó que esto se debe a configuraciones en el teléfono y, luego del supuesto cambio de horario que ya quedó eliminado, el sistema se queda con el viejo, por lo que solo basta con cerrar la sesión, abril de nuevo y el horario normal quedará en los mensajes. No contactes a soporte técnico, puede ser una estafa.

