(VIDEO) Denuncian a plaza de la CDMX por 'discriminar' a una perrita pitbull: "Era de raza agresiva"

Ciudad de México.- Si bien, desde hace muchos años, los seres humanos gozan de tener animales de compañía, no fue sino hasta años recientes, cuando miles de personas comenzaron a tratar a sus mascotas como si fueran miembros de sus respectivas familias, al grado en el que se les asignó un curioso nombre: "perrhijos" y "gathijos", el cual nace de la unión de perros/hijos y gatos/hijos, lo que deja entrever el gran amor que algunos dueños sienten por sus animalitos.

Tomando esto como contexto, una joven residente de la Ciudad de México publicó un video en TikTok, en el que denunció que hace unos días quiso llevar a pasear a su perrita, una coqueta pitbull, a la plaza Mítikah, misma que fue inaugurada recientemente en la alcaldía Coyoacán, el cual resalta por ser "pet friendly", es decir, es amigable con las mascotas, por lo que éstas pueden ingresar al sitio, lo cual es bastante novedoso, el problema es que parece ser que se reservan el derecho de admisión.

Resulta ser que la usuaria, identificada como @irispinto80, denunció que no se le permitió entrar junto a su pitbull, 'Brandy', debido a que el guardia de seguridad argumentó que la can no podía ingresar debido a su raza era conocida por ser una de las más "agresivas", por lo que la dueña de 'Brandy' y la perrita tuvieron que regresar a su hogar sin poder dar su paseo vespertino; sin embargo, la usuaria de TikTok no se quiso quedar con las manos cruzadas.

La joven publicó un video en el que 'Brandy' narraría lo ocurrido, revelando que, aunque existen ciertos prejuicios hacia su raza, la realidad es que no se trata de una perrita agresiva, además hizo especial énfasis en que "solo quería caminar un ratito", así como también, quería estrenar su "nuevo impermeable", el cual era una capa color rosa que hacía que la pitbull luciera aún más tierna para las personas que visualizaron el clip.

Sin esperarlo, el video rápidamente se volvió viral, al grado en el que, en breve, consiguió 500 mil reproducciones en la plataforma de origen china. En dicho clip, las personas debatieron sobre si los guardias de seguridad tenían o no razón y es que, si bien, es sabido que los pitbull pueden llegar a ser violentos, la realidad es que esto no se aplica a todos y, generalmente depende del tipo de entrenamiento y socialización que estos canes tengan.

Cabe señalar que días después, la dueña de 'Brandy' publicó un segundo video en donde aclaró que su objetivo al grabar el video original no era que las personas atacaran a la plaza Mítikah, sino que lo que realmente quería era que el establecimiento en cuestión definiera sí realmente se trataba de un sitio pet friendly o no; sin embargo, hasta ahora el lugar aún no se ha pronunciado al respecto.

