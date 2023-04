Tras descontento de los fans de la 'Sirenita', Disney toma radical e inesperada decisión

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Sirenita es una de las películas más exitosas que Disney ha lanzado en toda su historia y es que, ¿quién no recuerda haber cantado a todo pulmón temas como Debajo del mar o Parte de él? Mientras deseabas con todas tus fuerzas que el 'Príncipe Erik' se diera cuenta de que la chica que encontró en el mar y quien lo dejó maravillado con su voz es la misma que tiene en frente de él.

Si bien, con la tecnología con la que la industria cinematográfica cuenta hoy en día (véase Avatar 2) la idea de una versión de La Sirenita versión live action podría sonar atrayente tanto para grandes como para chicos, la realidad es que desde que se anunció el lanzamiento de la nueva Sirenita, los fans no han hecho más que expresar su descontento, ya sea por la selección del elenco o por los efectos especiales de los personajes secundarios como 'Flounder', la gente ha mostrado una completa desaprobación por esta nueva versión.

Ya de por sí, la actriz Halle Bailey denunció en diversas ocasiones que, desde que se anunció que ella sería la nueva 'Ariel', ha recibido diversos comentarios racistas por parte de la gente, quienes exigían que la artista que debía interpretar a la sirena debía ser una mujer blanca y pelirroja, tal y como se vio en la versión de 1989; sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Disney tomara una decisión radical.

Según algunos informes, el genio que se encargó de componer la música para diversos clásicos como lo fue el de la película La bella y la bestia, Aladdín y la propia Sirenita, Alan Menken, sacudió nuevamente a las redes sociales al revelar que había tomado la decisión de cambiar la letra de dos conocidas canciones del filme, las cuales son Bésala o Kiss The Girl y Pobres almas en desgracia o Poor Unfortunate Souls.

De acuerdo con la percepción de Menken, una estrofa de ambas canciones podría herir la sensibilidad del público actual, la primera que es Bésala, sería alterada debido a que se temía que el público pudiera interpretar que el príncipe 'Erik' besara a 'Ariel' en contra de su voluntad, pues ésta es muda al momento en el que se canta el tema y, a ciencia cierta, él desconoce si es el deseo de la sirena ser besada.

La siguiente canción que será alterada es Pobres almas en desgracia, esto es debido a que en un fragmento 'Úrsula' le dice a 'Ariel' que los hombres de la superficie no gustan de una mujer que hable, sino que luzca bien: "No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen. A no ser que no te quieras divertir. (...) Admirada tú serás si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás".

Según las palabras de Menken la estrofa anteriormente mencionada podría vender la idea de que algunas mujeres jóvenes no pueden expresar sus ideas o alzar su voz si están inconformes con algo. Alan mencionó que es consciente de que en esta escena en específico 'Úrsula' está manipulando a 'Ariel', pero aún así prefirió evitar generar polémica con dicho párrafo, lo que posiblemente también dé de qué hablar.

Fuentes: Tribuna