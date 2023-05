¿Divorcio? Tras 'infidelidad', Elizabeth Álvarez da noticia sobre Jorge Salinas e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz mexicana Elizabeth Álvarez sorprendió a todo su público de Televisa y a sus miles de admiradores pues por primera vez habló sobre el rumor de que su esposo Jorge Salinas le fue infiel con la nutrióloga Anna Paula Guerrero Castillo. Aunque se especuló mucho que el matrimonio de estos artistas tuvo una dura crisis, es ahora la famosa quien revela si de verdad pensó en el divorcio.

Hay que recordar que a inicios de este 2023 el protagonista de melodramas como La que no podía amar, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo se enfrentó a un fuerte escándalo luego de que la revista TVNotas filtrara una serie de fotografías comprometedoras en donde parecía estarse besando con la especialista en salud a las afueras de la empresa de San Ángel.

Se dijo que Salinas presuntamente llevaba una "doble vida" con su médica de cabecera y esta rápidamente empezó a dar entrevistas a diversos medios, donde dio dos versiones. Primero Anna Paula negó ser la amante y luego acusó al actor de acosarla y haber tratado de besarla. Pero como era de esperarse, el famoso salió a desmentir su supuesto engaño a 'Cuquita' y se dejaron ver como la misma pareja que han sido desde hace más de una década.

Este lunes 1 de mayo Elizabeth volvió a hablar del supuesto engaño y en entrevista exclusiva con la revista TVNotas negó de forma inmediata que su matrimonio haya tenido un bache, pues dijo que ella siempre confió en su esposo: "Cuando sabes quién eres, cuando te conoces tan bien y conoces todos los aspectos de tu vida, no hay nadie que te mueva de tu centro, creo que el tener mucha claridad de lo que eres y lo que tienes, te da mucha tranquilidad", relató.

La actriz compartió que debido a que ya tiene más de 20 años en la actuación sabe cómo es el medio y por ello la supuesta infidelidad de Jorge nunca le preocupó: "La gente me conoce y eso me da mucha tranquilidad, porque no nada más me conozco yo, sino que el público es testigo de quién soy, cómo he crecido, me conocen en mi faceta personal, en 24 años de mi carrera qué no he pasado", aseguró 'Cuquita'.

Y para finalizar, la villana del nuevo melodrama Nadie como tú contó que Salinas además de ser un excelente esposo, también es un excelente padre que siempre está al pendiente de sus dos pequeños Máxima y León, por lo que ambos se encargan de realizar las tareas del hogar y de la crianza de sus hijos: " Él sale de su ensayo y se va al karate, ayer llevó a uno al dentista y a la otra al ballet, así nos toca y no nos queda de otra más que organizarnos".

Elizabeth y Jorge junto a sus hijos

