(FOTOS) ¡Espectacular! Rihanna adelanta su 'outfit' para el MET Gala; lujo y su 'babybump' protagonizan

Nueva York, Estaos Unidos.- Por fin llegó ese día del año en que los famosos lucen sus atuendos más lujosos y sobre todo extravagantes tras haber sido invitados a la MET Gala, un evento de beneficencia que se enfoca en la moda y sobre todo, en saber qué tanto se enfocan los artistas en seguir la temática que cambia cada vez. Este 1 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York será el escenario donde se haga un homenaje a Karl Lagerfeld, diseñador de moda de la marca Chanel a quien Rihanna ha honrado con este singular atuendo.

La cantante originaria de Barbados oficialmente regresó a los escenarios el pasado 12 de febrero luego de lucirse durante el medio tiempo del Super Bowl, evento que además de haber catapultado más su carrera, fue el elegido para anunciar que se convertirá en madre por segunda ocasión. Tras ello, vivieron los Oscar y ahora el MET Gala, evento por el cual ha dado un adelanto de lo que usará y que claro, se apega y mucho, al a temática.

A través de las redes sociales, la intérprete de temas como Diamonds, Umbrella, Love on the Brain y claro Don't Stop the music, publicó una serie de fotografías donde se le ve usar un vestido hecho de felpa en color blanco que, además de acentuar su figura, le permite rendir un homenaje al famoso diseñador que el evento de esta noche busca homenajear. Claro está, la marca que ella viste es Chanel de la que Lagerfeld fue pionero.

Ni siquiera en lunes", fue el mensaje que la empresaria usó para lanzar las fotografías.

Como se aprecia en las instantáneas, Rihanna también acompañó este vestido con una chaqueta en color negro hecha del mismo material que además, resalta en las mangas toques en blanco para dar contraste. No conforme con esta sintonía en los colores, la famosa dueña de la marca Fenty Beauty además usó un sombrero que combina con todo este atuendo, lo que le dio el toque vintage y clásico de Chanel.

Con el objetivo de no distar en la gama de colores, la cantante de 35 años usó además joyería en diamantes no solo en los oídos y manos, sino también en los pies pues las zapatillas van a juego con el color negro y blanco que era característico de Karl Lagerfeld tanto en sus diseños como en su forma de vestir, por lo que con un toque final, usó lentes con la misma marca que busca homenajear en todos los sentidos.

Karl Lagerfeld en el otoño de 1994 lanzó una colección especial para Chanel en donde incluyó un modelo con el mismo material que usa Rihanna en estas fotos; no obstante, la cantante destacó en el pasado que si bien podría acudir a la ceremonia de este lunes, sería con una modificación al atuendo hecho por Amina Muaddi con el fin de incluir al afamado diseñador, lo que evidentemente hizo causando sensación en las redes sociales, tanto por la manera de lucir su embarazo como su influyente estilo de la moda.

