MET Gala 2023: Revive lo mejor de la alfombra roja del año pasado; ellas llevaron los mejores 'looks'

Nueva York, Estados Unidos.- La MET Gala 2022 fue un espectáculo que estuvo lleno de glamour, brillo y elegancia desde el inicio de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El tema del año pasado fue la misma del 2021, esto debido a que los organizadores quedaron inconformes con la selección de vestuario de varios de los invitados y se trató de: In America: An Anthology of Fashion, y se trató de un homenaje a la moda estadounidense desde el siglo XIX hasta la actualidad.

Entre los cientos de invitados que desfilaron por la escalinata del museo, hubo algunos que destacaron por su estilo, originalidad y acierto al interpretar el código de vestimenta, entre los que destacan Eiza González, Anitta, Sarah Jessica Parker y Maude Apatow; sin embargo, también hubo quienes se robaron el foco de atención por su exquisita o polémica selección; descubre quienes los más destacados 'looks' del MET Gala 2022.

Blake Lively: La actriz y co-anfitriona de la noche lució un espectacular vestido transformable de Atelier Versace, que combinaba una falda voluminosa en tonos azules con un vuelo champaña y un corsé bordado con cristales. El diseño se inspiraba en el glamour de la Edad de Oro y en las obras de arte del museo. Blake completó su 'outfit' con unas sandalias plateadas, unos aretes de diamantes y un peinado recogido con ondas.

Kim Kardashian y Pete Davidson: La exesposa de Kanye West fue quien más dio de qué hablar por su atuendo, el cual fue criticado durante meses, ¿la razón? La estrella de Keeping Up With The Kardashians se presentó a la gala con el icónico vestido que la mismísima Marilyn Monroe usó para cantarle Happy Birthday al presidente Kennedy en 1962. El diseño, firmado por Jean Louis, era un ceñido vestido de lentejuelas plateadas con un escote halter y una abertura trasera.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe

Rosalía: La cantante española apostó por un look futurista y vanguardista de Matthew M. Williams para Givenchy. Se trataba de un mono negro con detalles metálicos, una capa con plumas y unas gafas de sol que hacían referencia a su recién lanzado álbum "Motomami". Rosalía complementó su 'outfit' con unas botas altas, unas uñas largas y un notable maquillaje, sumamente dramático.

Kendall Jenner: La modelo (y posible actual pareja de Bad Bunny) lució un hermoso vestido de princesa gótica, con toques románticos de Prada, que consistía en un corpiño negro con transparencias y una falda larga con volantes. El diseño estaba adornado con rosas rojas bordadas y una capa negra con capucha. Kendall sorprendió al decolorar sus cejas para crear un contraste con su melena morena.

Kendall Jenner con vestido estilo gótico

Billie Eilish: La cantante cambió radicalmente su aspecto físico al lucir un vestido de princesa de Gucci, que recordaba al estilo de Grace Kelly o Audrey Hepburn. Si bien, todos se enamoraron del diseño voluminoso vestido de tul color melocotón con escote palabra de honor y una cola larguísima, del año pasado. La realidad es que en el 2022, Billie decidió optar por un vestido un poco pomposo, aunque con un corsé mucho más resaltable.

