No solo María León: Estas son algunos de los artistas que se equivocaron al cantar el Himno Nacional

Ciudad de México.- En medio del fuerte escándalo que enfrenta la reconocida actriz y talentosa cantante, María León, por haberse equivocado con el Himno Nacional hace un par de días, se han recordado los nombres de algunos artistas que también estuvieron en esa misma posición al cantarlo frente a miles de mexicanos que los criticaron y los hicieron objetos de burla por su tan notorio error.

Como se sabe, el pasado sábado 29 de abril la reconocida exintegrante de ¿Quién es la Máscara? se presentó en el Juego 2 de la MLB Mexico City Series, incluso fue la encargada de entonar el Himno Nacional de este, y aunque parecía que todo saldría perfecto, lamentablemente esta se equivocó en una de las estrofas de la canción representativa del país, generando cientos de criticas en las redes sociales.

Es por dicho motivo que después de este lamentable hecho la reconocida cantante empleó su cuenta de Twitter para ofrecer una sincera disculpa al público, afirmando que "escenario tan imponente" la dejó impresionada y por ello es que "con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa".

Tras este accidente es que se han recordado a varias celebridades que han pasado de igual forma por este bochornoso momento, pues a lo largo de los años han habido una docena de artistas que han sido criticados y objetos de burlas en las redes sociales y también algunos medios de comunicación, por haber cometido errores en la entonación o en la letra del Himno Nacional, siendo estos cantantes algunos de los desafortunados:

Ana Bárbara

La reconocida cantante del regional mexicana es una de las que encabeza la lista de estos consagrados artistas que se han visto envueltos en la polémica por el tema mexicano, dado a que ella lo cometió dos veces, la primera en el año 2018 cuando le tocó interpretarlo en la Final de la Liga MX de futbol, y por último en el año 2019, solo un año después, previo al partido de la NFL entre Chargers y Chiefs.

Ángela Aguilar

Otra de las que más polémicas causó fue la joven hija de Pepe Aguilar, cuando lo cantó para millones, tanto presentes como por televisión, antes de la pelea de Saúl 'El Canelo' Álvarez, contra el británico Billy Joe Saunders, la cual hasta generó que en redes sociales pidieran en la Secretaría de Gobernación de México que multaran a la joven, señalando la ley Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece que "queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional, total o parcialmente en composiciones y arreglos", la cual no procedió al señalar que no fue alteración sino que un error.

Pablo Montero

Sin duda Montero causó gran polémica, dado a que en el Seatgeek Stadium para ser partícipe del protocolo previo al encuentro amistoso entre Chivas y Atlas, también se equivocó en una de las estrofas, siendo muy notorio ante su duda, lo que lo hundió más. pues desde hacía días atrás estaba en medio de la polémica respecto a su presunto veto de Televisa por haber acudido en aparente estado de ebriedad a las grabaciones de El Hijo del Pueblo, El Último Rey, siendo incluso abucheado.

