Terror en Televisa: Tras quedar fuera de 'Hoy', conductora sufre brutal accidente y vive de milagro

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien tiene al menos 13 años al aire y que sufrió un supuesto rechazo en el programa Hoy, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans debido a que informó que estuvo a punto de morir tras protagonizar un brutal accidente automovilístico. Se trata de la reconocida Belinda Urías, quien es hermana de la también presentadora Cynthia Urías.

La originaria de la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, comenzó su carrera en el canal de paga Bandamax, donde se volvió experta en el género del regional mexicano conduciendo programas como Vámonos Recio, Las más picudas, entre algunos otros. Sin embargo, durante el mes julio de 2021 decidió abandonar este canal y se despidió muy conmovida y ahogada en llanto de todo su público y colegas.

Belinda en varias ocasiones ha aparecido como conductora invitada en el matutino Hoy y hasta Cuéntamelo YA!, donde trabaja su hermana. Además el pasado 2022 fue invitada a participar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy pero duró muy poco en el proyecto. Álex Kaffie aseguró que la sinaloense no se quedó en el programa porque Galilea Montijo sigue 'odiando' a Cynthia Urías. Cabe resaltar que este rumor del veto nunca se confirmó.

Este lunes 1 de mayo la ahora presentadora de noticias en Unife MX encendió las alarmas entre todo su público de la televisora de San Ángel debido a que reveló que estuvo hospitalizada de urgencia debido a que protagonizó un fuerte choque vehicular. En entrevista exclusiva con reporteros de la revista TVyNovelas, la querida sinaloense compartió que el fin de semana pasado fue cuando se accidentó y dijo sentirse afortunada de vivir para contarlo.

Urías explicó que cuando tuvo el accidente se dirigía a un conocido hospital de la CDMX debido a que no se sentía bien de salud: "El viernes salí de trabajar, iba al hospital porque tenía varios días que sentía que me empezaba a enfermar de la garganta... pensé que era el cansancio acumulado... Iba a Interlomas, donde hicieron un acceso y unos puentes donde bajas a la lateral del hospital, y cuando crucé no vi el carro que venía en el otro carril y me pegó del lado del copiloto. Fue muy fuerte, salieron las bolsas de aire y ya no me pude bajar", relató.

La también actriz dijo que su famosa hermana y su cuñado Jorge Cantú la apoyaron durante este difícil momento y compartió cuál es el aprendizaje que le quedó luego del tremendo choque que protagonizó, resaltando que la ocupante del otro choque salió ilesa: "Agradecí que bendito Dios no venían mis hijas conmigo... estoy pasando un difícil momento personal y este tipo de cosas te hacen ver que el trabajo no es todo... ahorita tengo una alerta en mi cabeza que me dice 'llévatela relax, trabaja pero detente, respira, atiende, cuídate... creo que mi cuerpo está agotado".

La conductora de 40 años asegura que está viva de milagro debido a que el choque fue muy aparatoso y ella salió con graves lesiones: "No puedo trabajar 15 días, necesito estar en reposo, acudir a revisión y repetir en dos meses. Me hicieron una resonancia magnética para ver cómo quedaron mis cervicales, porque se desplazó y se fisuró un disco que está presionando la médula. Tengo que estar pendiente de reacciones neurológicas, si se entumen manos o dedos".

Belinda reveló que su hermana la acompañó en todo momento

Fuente: Tribuna