Tras 40 años en Televisa, reconocida actriz de novelas confirma su retiro por terrible enfermedad

Como se sabe, Bucio debutó en el mundo de las novelas justo en el año de 1980 de la mano de la empresa San Ángel con la novela Conflictos de un Médico, tras lo que siguió en ascenso con su carrera apareciendo en otros melodramas como Locura de Amor, El Manantial y siendo su última aparición ante las pantalla chica el melodrama de Quererlo Todo que se grabó en el 2020 y se estrenó, concluyendo en el 2021.

Pero su carrera no solo se limitó a las novelas, pues también fue presentadora en programas como El Encanto del Águila y en Cásate Conmigo, Mi amor, además de estelarizar y participar en unas de las puestas en escenas más importantes del teatro, como Anita la Huerfanita, Cats, El Fantasma de la Ópera, El Hombre de la Mancha, entre muchas otras, retirándose de los escenarios en 2016.

Pero, pese a que hace casi siete años que no se sube a presentar obras de teatro, la reconocida actriz la noche del pasado domingo 30 de abril estuvo en la celebración de los 70 años del Teatro de Insurgentes, en donde la prensa no dudó en acercarse para hablar con ella, dejando en shock a todos, pues confesó que lamentablemente por el momento no hay planes de regresar al teatro, sino que está en un retiro momentáneo de este, que podría ser ya permanente.

El motivo dejó a todos aún más sorprendidos y preocupados, debido a que esta señaló que se debía a que había sufrido una parálisis cerebral, también conocida como embolia, misma que es muy peligrosa ya que puede ocasionar hasta la muerte, sin embargo, en su caso la paralizó, mencionando que aún con el tratamiento y la terapia sigue sin poder mover su brazo izquierdo y apenas puede hablar, ya que hasta eso había dejado de hacer.

Finalmente dejó en claro que aunque no se encuentre aún del todo al 100 por ciento en cuestiones de su recuperación, mencionó que se encuentra en pláticas con Nicandro Díaz, por lo que probablemente sí se le podría ver de regreso en la televisora de Emilio Azcárraga, tras dos años de haber concluido con su último proyecto.

