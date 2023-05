Bajó 120 kilos: Tras años en Televisa y unirse a 'Hoy', actor llega a 'VLA' de luto y con tristeza

Ciudad de México.- Un famoso exactor de Televisa, quien hasta ha sido parte del programa Hoy, dio una sorpresa a todos sus seguidores debido a que este martes 9 de mayo apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría y compartió que se encuentra de luto por una irreparable pérdida. Se trata de Rubén Cerda, quien se contactó con su fallecida esposa, Tere Herrero, a través de una sesión con un médium.

Como se recordará la pareja del también cantante y comediante perdió la vida a finales del mes de noviembre del 2022 luego de haber pasado sus últimos días en un hospital donde la reportaban como grave ya que estaba enferma del hígado y requería un trasplante de este órgano con urgencia pero no alcanzó a recibirlo. La esposa de Cerda padecía de cirrosis nivel 4 debido a un hígado graso que se derivó de la obesidad que padeció.

Tanto ella como el intérprete de programas como La Hora Pico, Vecinos, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Cero en conducta se sometieron a una cirugía de bypass gástrico, de hecho él llegó a bajar más de 120 kilos luego de este procedimiento. A punto de que se cumplan 6 meses de la muerte de Tere, quien también fue su mánager, la mañana de ayer martes 9 de mayo Rubén llegó al foro de VLA con el fin de tener comunicación con ella.

En cuanto comenzó la sesión con el médium, el famoso exactor de la televisora de San Ángel compartió que en días pasados su esposa se comunicó con él a través de un suceso paranormal: "La alacena estaba abierta, no podría asegurar que estaba cerrada, entonces dije ‘¿eres tú, Tere?’ y volvió a pasar lo mismo". Asimismo el intérprete del personaje 'Gordonio' admitió que uno de sus hijos aún sigue muy dolido por la muerte de Herrero:

Luego el médium le explicó que Tere le estaba pidiendo a su esposo que plantara una gardenia en su lugar especial, el jardín, y este sorprendió con una conmovedora confesión: "Era un lugar que ella amaba y que yo le propuse matrimonio allí". Asimismo la fallecida mujer le mandó decir a Cerda que cerrara ciclos con uno de los rituales "como los que le gustaba" hacer a ella. Y aunque no se había quebrado en ningún momento, el actor terminó llorando al declarar:

Fueron muchos años. No porque me esté reteniendo, sin embargo, siempre me dio esa fortaleza y si yo, ahora tengo la fuerza, no es porque la esté reteniendo, sino porque sé que está conmigo".