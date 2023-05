Filtran detalles del maltrato que Kate del Castillo sufrió con Luis García y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron casi dos décadas desde que firmaron su divorcio, este miércoles 10 de mayo salieron a la luz nuevos detalles de la polémica relación que mantuvieron Kate del Castillo y Luis García y sobre todo se expuso nuevamente que el comentarista de TV Azteca fue muy violento con su entonces esposa. Resulta que la señora Kate Trillo, madre de la actriz, habló como nunca antes sobre esta difícil etapa.

En pleno Día de las Madres, la esposa de Eric del Castillo confesó en entrevista exclusiva con Sale el Sol que uno de los momentos más tristes y que la han dejado marcada para siempre, fue la separación de la famosa actriz con el exfutbolista. En primer lugar la mujer de 88 años había sido buscada para que platicara sobre lo que ha significado para ella el ser la mamá de dos mujeres muy reconocidas en el ambiente artístico, pero acabó hablando de un tema muy sensible para ella.

Doña Kate recordó que la protagonista de La Reina del Sur vivía infeliz cuando estaba casada con García pero dijo que siempre disimuló para que nadie se enterara del infierno que estaba pasando: "Fue horrible porque la pobre disimulaba, iba a la casa, muy sonrientes y comíamos, y esto y el otro y muy contentos todos, se levantaban y se iban y yo por la ventana, me acuerdo perfecto, que él siempre iba caminando siempre enfrente y rápido, y ella atrás con la cabeza agachada. Yo decía '¿por qué camina así con Luis?, ¿por qué?", recordó consternada.

Kate y Luis en el día de su boda

Asegurando que no fue fácil enterarse de la complicada situación que vivía la intérprete en su matrimonio con el exfutbolista, doña Kate confesó parte de la presunta violencia que vivió la artista: "Claro que hubo golpes... yo no sé si sea metiche o no, ¿puedo decir algo?, sí, lo voy a decir, porque nunca lo he dicho, fíjense que en la casa donde vivía mi hija, todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba".

Después la esposa del histrión de Televisa impactó al contar cómo hacía su joven hija entonces para escapar de la violencia de su marido: "La pobre de Kate se escondía, se encerraba con llave y se sentaba en el piso llorando, esperando a ver qué hora se dormía o a qué hora rompía la puerta, y se aguantó como un año y medio". Hasta el momento ni Kate ni Luis se han pronunciado ante estas fuertes declaraciones que hizo la señora Trillo.

Cabe resaltar que en una reciente entrevista recogida por Agencia México, la exactriz de la televisora de San Ángel confesó que ella sentía mucha vergüenza del abuso que sufrió con el conocido comentarista de Azteca Deportes: "Éramos la pareja del año, el futbolista, la actriz y todo esto, y luego lo que vino fue muy vergonzoso... me casé ilusionada”, contó Kate en una reciente entrevista con Pamela Cerdeira.

