Galán de Televisa hunde a Alfredo Adame por llamarlo "estúpido" y le envía mensaje de advertencia

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien trabajó para Televisa por alrededor de 10 años, hizo fuertes declaraciones en contra de Alfredo Adame luego de que este lo llamara "estúpido" y le advirtió al retirado actor que no quiere toparse con él porque sucederá algo peor. Se trata de Polo Morín, quien en días pasados se molestó con el exconductor de Hoy por revelar sus intenciones de participar en la Marcha del Orgullo pese a que ha sido tachado de homofóbico.

Polo insiste en que el histrión no es integrante de la comunidad LGBT y no debería ser parte del evento que se celebrará el mes de junio en la Ciudad de México ya que no apoya a su hijo Sebastián, quien pertenece a dicho colectivo, e incluso asegura que el joven no es su heredero: "Tú estuviste en el momento exacto para ser actor, hiciste muchos comerciales, fuiste conductor…..pero ya FUISTE! Ahora solo das pena! Qué feo caso que feo es llegar a viejo y ser amargado odiar a todo el mundo", escribió el intérprete de 32 años.

Como era de esperarse, Adame respondió a estas declaraciones e hizo fuertes insultos en contra del originario de Guanajuato: "Polo Morín no es más que un mal actorcillo que lo han jalado porque está güerito, creo que está medio bonito la verdad no sé, creo que tiene dientes de vampiro y me sale este estúpido Polo Morín que yo no lo represento". Tras varios días en silencio, hace algunas horas Morín por fin contestó al retirado actor de la empresa de San Ángel, de donde supuestamente se encuentra vetado.

Durante su paso por la presentación del espectáculo The Illusionists en la capital azteca, el exnovio de Lambda García volvió a mostrar su rechazo hacia Alfredo declarando que incluso también ha lanzado comentarios homofóbicos en su contra como cuando lo llamó "loca desatada": "Todo empezó porque yo dije que no me parece prudente que una persona homofóbica sea el representante en la marcha de la comunidad, y bueno, el señor se enojó mucho, pasa aparte a descalificarme".

Él solito me está dando toda la razón", dijo ante las cámaras del reportero Ernesto Buitrón.

Finalmente, al ser interrogado sobre la posibilidad de recurrir ante las autoridades para señalar a Adame por discriminación, Polo aprovechó el momento para hacerle una recomendación a su colega. El intérprete de melodramas como Por ella soy Eva, Mi corazón es tuyo, El Bienamado, Tenías que ser tú y Sin miedo a la verdad le recomendó a Alfredo que busque ayuda para su salud mental de una vez por todas debido a que es evidente que no se encuentra bien.

Asimismo, Polo aprovechó para lanzar una advertencia al polémico actor de 64 años: "Ojalá que no me lo encuentre, pero sí me lo encuentro… es que no lo conozco, entonces de verdad, de corazón, porque sé que la salud mental es bien delicada, bien importante, y le deseo que vaya con un psiquiatra, con un psicólogo y se trate, porque a lo mejor está a tiempo todavía", dijo según declaraciones recogidas por Agencia México.

Fuente: Tribuna