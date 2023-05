Luto en Imagen TV: Joanna Vega rompe en llanto en 'Sale el Sol' por la terrible muerte de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de Imagen TV de nueva cuente un triste luto los embargó, debido a que la famosa y muy querida presentadora, Joanna Vega-Biestro, recordó la terrible muerte de su madre en este día tan especial, por lo que no pudo evitar romper en llanto en pleno programa en vivo de Sale el Sol, destacando que esta fecha se había vuelto una aún más especial para ella, pero también una con muchos sentimientos encontrados.

Este miércoles 10 de mayo todo México se encuentra celebrando a las mujeres que han tenido hijos pues se festeja el Día de la Madre, y ya sea que esté viva o ya haya fallecido, la mayoría de las personas se toman el tiempo para dedicarle mensajes, reconocerlas y por supuesto darles un obsequio conmemorativo, tal como quisieron hacer en el matutino antes mencionado, enviándoles un mensaje a todas las madres que lo veían.

Fue al comienzo de la emisión que se formaron en un grupo varios de los presentadores de Sale el Sol para reconocer el labor de las madres, enviando un mensaje en el que expresan a todos que si tienen madre no pierdan el tiempo en peleas y las abracen, las amen y las consientan este y todos los días, pues era una mujer que les daba todo su amor incondicional, que hizo sacrificios para darles todo lo que estuvo en sus manos y más.

Ante este conmovedor discurso fue que la expresentadora de Televisa no pudo contener las lágrimas y cuando las cámaras del programa la enfocaron, ella estaba tratando de resistir que salieran más y limpiando las que ya habían escapado por sus ojos, conmoviendo sin duda alguna a sus miles de espectadores, señalando que al escuchar las palabras de su compañero fue imposible no pensar en su madre, Luz María Biestro de Vega.

Vega-Biestro, visiblemente afectada y sin poder detener el llanto, mencionó que extrañaba demasiado a su madre y desearía que estuviera con ella, pues era el primer 10 de mayo que no estaba a su lado y tenía una gran mezcla de emociones, dado a que por un lado estaba plena con su pequeña y por el otro triste de saber que será la primera ocasión en que no podrá abrazar en este día a la mujer más especial de su vida que siempre la apoyó y dio todo.

Cabe recordar que fue el pasado 16 de noviembre del 2022 cuándo la colega de Ana María Alvarado confirmó que su madre había perdido la vida, y aunque no se revelaron las causas de este lamentable deceso, Joanna sí declaró que fue un golpe tremendo para ella y que si corazón estaba roto, pero aún así le dedicó un hermoso mensaje en el que le expresó: "Gracias mamá. Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y modelaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Gracias mamá, por tu amor".

Fuente: Tribuna del Yaqui