Luto en la televisión: Muere exconcursante de 'Big Brother' a los 37 años; salió de bar y se desplomó

Ciudad de México.- De nueva cuenta la televisión y el mundo del entretenimiento se encuentran de luto debido a que diversos medios están confirmando la inesperada muerte de una exconcursante del reality Big Brother, uno de los proyectos televisivos más exitosos y polémicos de las últimas décadas. Se trata de Monica Sirianni, quien se hizo famosa por participar en el mencionado programa en su versión Italia.

La fallecida mujer en la temporada 12 de la versión italiana de Big Brother, llegó a la casa cuando ya estaba empezado el reality y solo duró un mes al aire. Se sabe que sus padres originarios de Calabria, Italia, se oponían a que ella participara en 'Gran Hermano' pero no lograron convencerla. Monica dejó un tiempo su profesión como profesora de inglés, aunque eventualmente regresó a dar clases tras quedar fuera del reality.

Sirianni tenía 37 años al momento de su lamentable fallecimiento y según las primeras versiones, su fallecimiento ocurrió desde el pasado viernes 5 de mayo. De acuerdo con información recogida por Infobae, la exestrella de televisión perdió la vida luego de haber estado de fiesta en Sauveria Mannelli, localidad de la provincia de Catanzaro en Italia, con varios amigos. Presuntamente salió de un bar y se desplomó a los cuantos minutos.

La información de la prensa italiana señala que los acompañantes de Monica solicitaron ayuda inmediata luego de su desmayo y fue ingresada de emergencia a un hospital de Sovería, pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada ya que perdió la vida a los pocos minutos de haber llegado. Medios como The Daily Mail han dado a entender que la famosa no murió por causas naturales, sin embargo, la prensa italiana asegura que se trató de un infarto al corazón.

Nueva versión de Big Brother regresa a Televisa

Debido a que Big Brother fue uno de los proyectos más exitosos de la televisora de San Ángel hace algunos años, este 2023 los altos mandos autorizaron realizar una versión muy similar de este reality. Se trata de La Casa de los Famosos México, que ya se había visto en Estados Unidos de la mano de Telemundo. De la información que hay hasta el momento resalta que las celebridades que acepten el proyecto permanecerán 10 semanas encerrados.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuál será el gran premio para el primer lugar. Asimismo aún no hay ningún participante confirmado para este reality pero presuntamente dos de los concursantes pertenecen al elenco del programa Hoy. Para conductora estelar se ha mencionado el nombre de Galilea Montijo, mientras que Diego de Erice sería su co-conductor y finalmente Pablo Chagra actuará como host-digital.

