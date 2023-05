"Me vale mad...": Sylvia Pasquel habla del abandono de Luis Miguel a Michelle Salas; ¿irá a la boda?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y querida cantante, Sylvia Pasquel, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en dónde dejó sorprendidos a todos al decir que le "vale mad..." todo lo que se ha estado diciente con respecto al polémico abandono del famoso cantante de baladas, Luis Miguel, a la reconocida modelo e influencer, Michelle Salas, y revelar si es que irá a la tan esperada boda.

El pasado martes 9 de mayo, la prensa de TV Azteca se topó con Pasquel cuando esta salía de la comida anticipada que le realizaron en honor al Día de la Madre a su famosa mamá, Silvia Pinal, por lo que aprovechando que se detuvo para hablar con ellos, le cuestionaron temas personas que han estado llamando la atención, como el hecho de que su nieta se encuentra comprometida y que papel van a jugar sus padres.

Esto pues cómo se sabe, la relación padre e hija entre 'El Sol de México' y la joven Salas no es de las más cercanas o estables, debido a que él no la conoció hasta que ya era una niña, además de que no ha estado muy presente en su vida, incluso hace un par de años se dijo que Michelle estaba muy molesta con él por rechazarle una invitación de cumpleaños y duraron varios meses sin ni siquiera darse el hola.

Y ahora, con el tema de la boda muchos han estado preguntándose si la unión entre ellos sigue inexistente o si ya hay mayores acercamientos, por lo que los reporteros salieron a cuestionarle a la famosa actriz de Los Ricos También Lloran si es que el cantante iba a entregar a la modelo al altar o si sería su madre, Stephanie Salas, a lo que ella respondió que es algo que desconocía por completo, qué esas preguntas eran para la novia.

Ante la insistencia de la presencia del intérprete de La Incondicional, Sylvia mencionó que no tenía ni la remota idea de que es lo que pasaba con esa situación, reiteró que es algo que solo Michelle puede responder y tajantemente dijo que iba a ir en calidad de "abuelita", pues eso era de la novia, destacando que la celebridad quedaría fuera e iba a disfrutar cómo la abuela orgullosa y feliz que es en estos momentos.

Finalmente, con respecto al hecho de la publicación de la revista TV Notas, en la que dicen que 'Luismi' tiene abandonados a sus hijos pero consiente y convive con los de su pareja, Paloma Cuevas, Pasquel también fue muy contundente al señalar que era algo que le "vale mad...", pues ella no tiene nada que ver en la vida de él y si es cierto o no, no le incumbe y es más que nada tema que le interesa al público y quiénes verdaderamente juzgan, pues ella no quiere saber nada al respecto.

